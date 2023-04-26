Лачинский коридор остается перекрытым 136-е сутки

26 апреля 2023, 08:36

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Азербайджанские пикетчики 136-е сутки продолжают акцию на дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года азербайджанские пикетчики блокируют автодорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор), которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Они требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 25 апреля Лачинский коридор оставался перекрытым 135-е сутки.

Пикетчики находились на Лачинской дороге всю ночь и сегодня начали 136-е сутки акции с традиционного исполнения гимна Азербайджана, сообщает АПА.

Ситуацию в Нагорном Карабахе (армянское название – Арцах) сравнил с геноцидом армян в Османской империи блогер Давид Симонян, живущий в Степанакерте. "История вроде, больше ста лет прошло, но у нас, в Арцахе, сейчас происходит продолжение этой истории", - написал он 25 апреля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Напомним, в Нагорном Карабахе в связи с блокадой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, периодически прекращается электроснабжение. 18 апреля жители Степанакерта пожаловались на дефицит овощей и фруктов.

23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

В результате блокировки въезда в Лачинский коридор жители четырех сел Шушинского района оказались в полной блокаде, лишившись и транспортного сообщения с Арменией. В селах возникли проблемы с доставкой продуктов и товаров первой необходимости. До 23 апреля около 400 жителей этих четырех сел были лишены связи со Степанакертом, но могли ездить в Армению.

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