25 апреля 2023, 09:46

Жители Нагорного Карабаха остаются в блокаде 135-е сутки

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Единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 135-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Эта дорога является единственной, которая связывает с внешним миром Нагорный Карабах. В результате его жители столкнулись в дефицитом лекарств, также в Нагорном Карабахе введены талоны на продукты, периодически прекращается подача света и газа. 23 апреля азербайджанская сторона установила пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. 25 апреля Армения анонсировала иск к Азербайджану из-за установки КПП в Лачинском коридоре.

В магазинах Степанакерта сохраняются очереди за продуктами, которые отпускаются по талонам, рассказал карабахский блогер Давид Степанян. "Один килограмм бананов и один килограмм яблок по талонам – таков сегодняшний "улов" степанакертцев. Правда, приходится постоять немного в очереди, но это уже стало привычным для нас", – написал Степанян 18 апреля в заметке "Ампутация" Арцаха от Никола Пашиняна" своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию в Лачинском коридоре с требованием, чтобы сотрудникам Минприроды Азербайджана позволили провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста длится 135-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору, но несмотря на это жители Азербайджана продолжают пропускать по этой дороге только машины миротворцев и Красного Креста.

Ранее также правозащитники указывали, что к блокировке этой дороги могут быть причастными власти Азербайджана.

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Примечание:

"Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте", "Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору", "Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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