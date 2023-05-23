«Нет этнической чистке»: главное об акции карабахцев в Лачинском коридоре

23 мая 2023, 23:55

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Карабахские студенты и старшеклассники проводят в Лачинском коридоре круглосуточную акцию против азербайджанского контроля единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Участники пикета установили в Лачинском коридоре палатку и призывают жителей Нагорного Карабаха объединиться для борьбы за свои права.

Активисты движения «Нет этнической чистке Арцаха» (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха) продолжают акцию в Лачинском коридоре . Движение сформировалось в начале мая 2023 года, когда инициативная группа провела ряд встреч с депутатами аппозиционных партий парламента Нагорного Карабаха – «Справедливость», Демпартия Арцаха, Дашнакцутюн, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативы.

9 мая 2023 года на площади Возрождения в Степанакерте прошел массовый митинг, его участники призвали международные структуры добиться выполнения Азербайджаном решения Международного уголовного суда и соглашения от 9 ноября 2020 года. На митинге присутствовали нынешнее и бывшее высшее руководство Нагорного Карабаха, депутаты и государственные деятели республики. К движению «Нет этнической чистке Арцаха» присоединился Рубен Варданян . Он призвал российских миротворцев выполнять "как следует" свою миссию.

12 мая 2023 года ереванские активисты провели акции в поддержку жителей Нагорного Карабаха у посольств США, Франции и России в Ереване, офиса ООН и правительства Армении . Они потребовали предпринять срочные шаги для защиты прав жителей Нагорного Карабаха и обязать Азербайджан выполнять трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, решения Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года, 22 февраля 2023 года и ЕСПЧ 2020-2022 годов. Участники акции отсканировали присланные из Нагорного Карабаха более 60 тысяч подписей под обращением с требованием принять срочные меры для разблокировки Лачинского коридора и передали их в посольства и офис ООН.

Варданян возглавил инициативу

18 мая 2023 года движение «Нет этнической чистке Арцаха» присоединилось к новому общественному движению «Фронт безопасности и развития Арцаха», созданного соучредителем территориального агентства «Мы и наши горы», бывшим государственным министром НКР Рубеном Варданяном. На пресс-конференция инициативной группы «Фронта» в тот же день была представлена декларация новой общественной инициативы .

20 мая 2023 года активисты "Нет этническим чисткам Арцаха" провели в Степанакерте марш в поддержку права жителей Нагорного Карабаха на самоопределение и потребовали разблокировки Лачинского коридора. Марш, в котором приняло участие около 500 человек, был организован в знак солидарности с более масштабной акцией, которая прошла в селе Корнидзор Сюникской области Армении, рядом с мостом, ведущем к Лачинскому коридору. В ней приняли участие жители разных районов Армении. Помимо солидарности с жителями Нагорного Карабаха, участники шествия в Армении также потребовали разблокировки Лачинского коридора, сообщил News.am.

Активисты движения "Нет этническим чисткам Арцаха" отмечают, что их методы в будущем могут поменяться, поскольку их инициатива стала частью движения Рубена Варданяна «Фронт безопасности и развития Арцаха». Пока планы будущих акций обсуждаются в палатке на месте пикета в Лачинском коридоре, сообщили активисты корреспонденту «Кавказского узла» 23 мая.

Полиция охраняет пикетчиков

Мирная акция карабахских активистов на дороге Шуши-Степанакерт проходит возле степанакертского пригорода Зарин Баг. Здесь стоит последний КПП полиции Нагорного Карабаха. Дальше, по дороге в Шуши, размещены посты миротворцев (Азербайджанское название города Шуши – Шуша).

«Так как палатка находится рядом с КПП полиции, на границе Степанакерта, то сотрудники полиции также следят за безопасностью и правопорядком в месте, где и проходит пикет», – рассказали представители полиции корреспонденту «Кавказского узла».

Пикетчики за все время присутствия на трассе Степанакерт-Шуши-Горис, по словам полиции Нагорного Карабаха, не мешали передвижению российских машин. Из Степанакерта по дороге в направлении Шуши, а далее по Лачинскому коридору, передвигаются только автоколонны миротворцев и машины Красного Креста для перевозки больных, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД Нагорного Карабаха.

Со слов полиции, пикетчики находятся в палатке круглосуточно. Ночью дежурят от 10-15 молодых людей, днем, к палатке приезжают активисты из Степанакерта и других общин, представители старшего поколения, общественные деятели и депутаты. В этих случаях вокруг палатки, рядом с дорогой ставят скамейки чтобы все присутствующие могли принять участие в обсуждении текущей ситуации и перспектив развития карабахской борьбы.

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