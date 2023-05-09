Участники митинга в Степанакерте призвали мировое сообщество повлиять на Азербайджан

09 мая 2023, 22:26

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Мировое сообщество должно добиться выполнения Азербайджаном решения Международного уголовного суда и соглашения от 9 ноября 2020 года, заявили участники митинга в Степанакерте. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян призвал российских миротворцев выполнять "как следует" свою миссию.

Как писал "Кавказский узел", студенты и старшеклассники продолжают в Лачинском коридоре круглосуточную акцию против блокировки Нагорного Карабаха. Активисты призвали карабахцев присоединиться к масштабному митингу, запланированному 9 мая в Степанакерте.

На площади Возрождения в Степанакерте сегодня прошел митинг, организованный инициативной группой активистов. На митинге присутствовали нынешнее и бывшее высшее руководство Нагорного Карабаха, депутаты, и государственные деятели республики. Люди пришли на площадь с флагами Нагорного Карабаха и Армении, несли транспаранты с надписями на русском, армянском и английском: "Демилитаризуйте Лачинский коридор", "Разблокируйте дорогу жизни", "Без Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") нет Армении, без Отечества нет диаспоры", "Мы не сдадимся", "Решение международных судов – в жизнь", "Арцах не территория, а – Родина", "Арцах никогда не был и не будет частью Азербайджана".

По словам представителя МВД Нагорного Карабаха, "в митинге участвовали десятки тысяч человек, почти столько же, как и в декабре". Количество участников акции будет уточнено, когда будут просмотрены записи, отметил он. "Мероприятие прошло без нарушения правопорядка", - подчеркнул представитель ведомства.

На митинге активисты обратились к мировому сообществу с требованием "принудить азербайджанскую сторону разблокировать Арцах и убрать КПП" на въезде в Лачинский коридор. Они заявили, что "полны решимости отстаивать наше право жить свободно, безопасно и независимо на своей родине". С трибуны был зачитан текст петиции с этими требованиями на армянском, русском и английском языках, и прозвучал призыв ко всем, кто еще не подписал ее, подойти к столику на площади и подписаться под документом.

"Петицию онлайн и офлайн подписали более 120 тысяч человек в Арцахе и в Армении. Сбор подписей продолжается. Документ с нашими требованиями будет направлен в международные организации и структуры. Вместе с этим продолжается и наша бессрочная акция, до тех пор, пока мы не достигнем наших требований. Требуем использования всех международных механизмов для обеспечения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также выполнения решений Международного суда ООН", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Давид Багрян.

Жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили акцию в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром была заблокирована. 28 апреля трассу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха. Студенты и старшеклассники инициировали сбор подписей под петицией с требованием воспрепятствовать политике Азербайджана в отношении карабахских армян. Представители карабахской оппозиции призвали жителей и власти непризнанной республики потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт из Лачинского коридора, а от российских миротворцев – взять дорогу под свой контроль.

Несмотря на все трудности, "мы сохраним свое достоинство", заявил в своем выступлении бывший государственный министр Нагорного Карабаха, ныне соучредитель агентства территориального развития "Мы – наши горы" Рубен Варданян.

"23 апреля Азербайджан нарушил красную линию - установил блокпост. Нарушение этих красных линий заставляет народ сражаться, потому что другого выхода нет. Никто не должен ограничивать наш свободный въезд и выезд в Армению. Мы в блокаде уже 149 дней, у нас нет газа, электричества, состояние Сарсангского водохранилища катастрофическое, много других проблем, но мы выдерживаем. Да, ситуация сложная, но мы знаем одно - о реинтеграции не может быть и речи. Мы защищаем наше право жить на родной земле, мирно и счастливо. С 1988 года у нас была цель иметь свободный, безопасный и армянский Арцах, и эта цель не изменилась для всех нас", - подчеркнул Варданян.

Он добавил, что Нагорный Карабах готов к переговорам, но "переговоры должны состояться тогда, когда мы сядем говорить с нашими соседями как независимый Арцах".

Варданян призвал российских миротворцев вместе выполнять "как следует" свою миссию, и также обратился к международным организациям и лидерам разных стран, с призывом не допускать, чтобы Азербайджан не выполнял решения международных судов.

Власти Армении критиковали российских миротворцев за пассивность по поводу блокады Лачинского коридора, которая продолжается с 12 декабря 2022 года. 22 декабря 2022 года на заседании кабмина Армении Пашинян раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение обязательств, вследствие которого стала возможной длительная блокада Нагорного Карабаха. В чем причина недовольства Армении действиями миротворцев и ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

"Возможно, наши требования будут проигнорированы мировым сообществом, как было до сих пор", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший на митинге пенсионер Оник Сафарян. Но, по его мнению, это не должно останавливать людей "бороться за свои права и свободу".

Необходимо, чтобы люди поверили, что митингами возможно что-то добиться, отметила домохозяйка Астхик Петросян. "Сегодня собралось тоже много людей, и мне кажется, здесь собрались те, которые верят, что Рубен Варданян может стать тем лидером, который выведет страну из этой сложной ситуации. Пока, из всех, кто призывает бороться, я верю Варданяну, поэтому я на площади и потому подписала петицию", - сказала молодая женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Студентка Нунэ Айрапетян считает, что "молодые люди должны быть активнее". По ее мнению, участие в акции активистов дает возможность почувствовать сопричастность к судьбе страны.

Необходимо бороться, пока не слишком поздно и есть силы, подчеркнул Андраник Арютюнян. "Мы сейчас говорим о достойной жизни, но при этом, очень мало делаем, чтоб этого достичь. Нельзя сваливать решение своих проблем на других, даже если политическая ситуация не в нашу пользу. Я верю, что наше молодежное движение добьется успеха", - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер оппозиционного движения "Мое право" Артур Осипян написал на своей странице в Facebook*, что "организаторы отняли у детей три плаката, надпись на которых им не понравилась". На опубликованных Осипяном фотографиях, видно, что дети стоят с плакатами "Требуем миротворцев ООН", "Путин за слова не отвечает", "РФ нарушает заявление от 9 ноября". "Похоже, нам предлагают сплотиться под российским флагом, только это не афишируют", - написал Осипян.

В честь годовщин победы в Великой Отечественной войне, освобождения Шуши и создания Армии обороны в Степанакерте сегодня прошли Крестный ход и акция "Бессмертный полк", в которых приняли участие несколько тысяч человек.

Кроме митинга, крестного хода и акции "Бессмертный полк", в Степанакерте прошла церемония возложения цветов.

Главное информационное управление аппарата президента Нагорного Карабаха сообщила, что 9 мая, "президент Араик Арутюнян посетил Степанакертский мемориальный комплекс". Главу государства сопровождали высшие должностные лица республики, представители командного состава Армии обороны, - говорится в тексте сообщения.

Отказываться от побед, одержанных ценой крови, - преступление, заявил в ходе брифинга с журналистами, госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян. "Наши победы завоеваны дорогой ценой, и никто из нас не имеет права их забывать. Вне зависимости от эмоционального настроя, созданного после 44-дневной войны, необходимо снова и снова бороться", - сказал Нерсисян.

Бывший омбудсмен Нагорного Карабаха, советник госминистра Артак Бегларян заявил, что "с учетом нынешних вызовов собственная армия безальтернативна как главная гарантия нашей безопасности". "Мы должны восстанавливаться и побеждать, в память о павших, и ради будущего", - отметил он.

Празднование 9 мая проходит с неуверенностью в завтрашнем дне, подчеркнул спикер парламента Нагорного Карабаха Арут Товмасян. "Азербайджанская пропагандистская машина держит Арцах в полной блокаде, навязывая свои правила игры, но наш дух полон решимости", - подчеркнул он.

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