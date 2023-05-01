Карабахская оппозиция призвала к массовым протестам против азербайджанского КПП

01 мая 2023, 16:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители и власти Нагорного Карабаха должны провести массовый митинг и потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт из Лачинского коридора, а от российских миротворцев - взять дорогу под свой контроль, заявили представители оппозиции. Некоторые жители Степанакерта сочли справедливыми эти требования.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля азербайджанские активисты приостановили пикет в Лачинском коридоре, но дорогу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха.

Дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, была заблокирована с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор.

Лидер оппозиционного движения «Мое право» Артур Осипян призвал жителей Нагорного Карабаха выйти на митинг и потребовать, чтобы командование миротворцев объяснило, почему на мосту на въезде в Лачинский коридор азербайджанские военные проводят паспортный контроль и досмотр машин, тогда как по трехстороннему договору коридор должен контролироваться миротворцами.

"Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 километров), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу, остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации", - говорится в пункте 6 трехстороннего заявления, текст которого опубликован на "Кавказском узле".

"Азербайджанский КПП должен быть закрыт, народ должен добиться этого, и в этом вопросе власти не должны быть в стороне", - заявил в прямом эфире в соцсети Осипян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На этом КПП "может произойти все что угодно", пояснил Осипян. "Аресты армян, издевательства над людьми, независимо от пола. Поэтому должна начаться всенародная борьба. И в первую очередь, командование РМК [российского миротворческого контингента] должно объяснить, почему нас обманывают и не выполняют добросовестно свою миссию. А также мы должны потребовать от армянских властей, Армении и Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") сказать нам, какие у них планы для сохранения будущего Арцаха", - заявил он.

Артур Осипян призвал народ, политические силы, представителей НПО и другие структуры «отказаться от личных амбиций и выйти на борьбу, в первую очередь добиться, чтобы КПП был убран».

Председатель Антикризисного совета Тигран Петросян также заявил, что власти должны объединиться с народом, способствовать их сбору на всенародный митинг и вместе с народом потребовать ответа от РМК. "Сегодня я как председатель антикризисного совета намерен потребовать от властей организовать всенародный митинг, и вместе обратиться к РМК за объяснением. Митинг должен быть как можно скорее", - сказал Петросян.

В 13 часов (12 мск) в сквере «Воинов-освободителей» в Степанакерте, рядом со зданием парламента Нагорного Карабаха, начали собираться люди. К 15 часам (14 мск) в сквере собрались несколько десятков людей, согласных с Осипяном и Петросяном. Собравшиеся решили, что председатель Антикризисного совета представит властям требование об организации всенародного митинга, передал корреспондент "Кавказского узла".

Житель Степанакерта Давид высказал мнение, что Азербайджан и Россия действуют сообща в вопросе Нагорного Карабаха. "Азербайджану необходимо всеми способами оторвать от Арцаха Армению, а России надо армян крепко запереть в Арцахе - вот и работают друг с другом. А наши власти настолько пресмыкаются перед Россией и так запуганы Азербайджаном, что от них поддержки народу ожидать нереально", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Филолог, мать четырёх детей Гаяне Агаджанян заявила, что "народ должен подняться, если хочет жить на родной земле в безопасности, с соблюдением всех прав, в том числе право на свободное и безопасное передвижение".

"Бездействуя, мы приближаем конец нашей государственности, и возможно, нашего физического существования. Установка КПП на въезде в Лачинский коридор – это большая опасность для армян Арцаха", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что сама лично не собирается проезжать через этот КПП, пока там азербайджанские военные.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.