Власти Нагорного Карабаха заявили о небезопасном проезде по Лачинскому коридору

01 мая 2023, 03:13

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Несмотря на заверения азербайджанской стороны о беспрепятственном проезде граждан Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявил Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорога была взята под контроль сотрудниками полиции и внутренних войск Азербайджана.

Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха 30 апреля опубликовал заявление, в котором заявил, что азербайджанские военные продолжают мешать свободному передвижению граждан Нагорного Карабаха. «Принимая во внимание продолжающиеся информационные манипуляции со стороны Азербайджана относительно якобы свободного передвижения граждан Арцаха (Нагорного Карабаха) на КПП на границе Арцаха и Армении (Лачинский коридор), сообщаем, что Азербайджан продолжает блокировать Арцах (Нагорный Карабах) и создает препятствия и угрозы для беспрепятственного движения граждан Арцаха (Нагорного Карабаха), автомобили и грузы», - говорится в заявлении.

Штаб комментирует получившее распространение в азербайджанском сегменте интернета видео, на котором показывается работа "пограничного пункта, установленного в начале дороги Лачын - Ханкенди в Лачынском районе Азербайджана. "Пересечение границы гражданами проходит организованно и дисциплинированно, в атмосфере взаимной вежливости. Азербайджанские пограничники демонстрируют высокий профессионализм. Таким образом, заявления официальных лиц Армении об «этнической чистке» карабахских армян и «блокаде» Лачынской дороги являются ни чем иным, как очередной пропагандистской уловкой. Безопасность и контроль на погранпереходе у въезда на Лачынскую дорогу обеспечиваются, и проблем с пересечением границы (разумеется, в рамках закона) нет", - говорится в описании видео в телеграм-канале media.az.

На видео показаны кадры работы КПП. К нему подъезжают два автомобиля с армянскими номерами. Сотрудники поста проверяют их документы, документы на автомобили и просят открыть багажники. Общение при этом ведется на русском языке.

«Что касается случая, который эксплуатируют азербайджанские СМИ, то эти люди являются жителями четырех общин Шушинского района, находящихся в двусторонней блокаде, которые остались в Горисе в связи с установкой блокпоста и возвращались на место жительства при поддержке российских миротворцев, и были неожиданно остановлены азербайджанскими офицерами», - сообщил штаб.

В результате блокировки въезда в Лачинский коридор жители четырех сел Шушинского района оказались в полной блокаде, лишившись и транспортного сообщения с Арменией. В селах возникли проблемы с доставкой продуктов и товаров первой необходимости. До 23 апреля около 400 жителей этих сел были лишены транспортной связи со Степанакертом, но могли ездить в Армению.

«Все усилия азербайджанской стороны сохранить незаконный блокпост и каким-либо образом контролировать и препятствовать передвижению граждан Арцаха (Нагорного Карабаха), транспортных средств и грузов неприемлемы. Поэтому мы подтверждаем, что двустороннее движение между Арцахом (Нагорным Карабахом) и Арменией организовано и сопровождается исключительно российскими миротворческими войсками и Международным комитетом Красного Креста для обеспечения минимальной безопасности граждан в пути», - подчеркнул Инфоштаб Нагорного Карабаха.

Он призвал граждан Нагорного Карабаха, которые отправляются в поездку, обратиться "в соответствующие государственные органы в порядке, действующем в настоящее время, для решения проблемы с помощью указанных механизмов".

Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян написал на своем официальном сайте в соцсети, что с 23 апреля общины Мец Шен, Хин Шен, Егцаох и Лисагор Шушинского района Шушинского района Нагорного Карабаха практически оказались в блокаде.

«С каждым днем ухудшается гуманитарное положение жителей общин, была предпринята попытка доставить в эти общины продукты питания и медикаменты через Арцахское отделение Красного Креста, но эти попытки не увенчались успехом. Находящаяся в условиях полной и двусторонней блокады группа жителей обратилась к находящимся на месте российским миротворцам, которые разрешили им проехать через блокпост у моста Хакари на личном автотранспорте без осмотра, заранее заверив, что никакого надзорного вмешательства со стороны азербайджанцев не будет. Наши граждане переходили дорогу в одностороннем порядке и без перерыва при поддержке миротворцев, но в связи с установлением КПП на обратном пути к месту жительства с соотечественниками, оставшимися в Горисе, встретили азербайджанцев на КПП. Последние, поставив наших граждан в безвыходное положение, вынудили их выполнить свои требования, заснять процесс, чтобы показать очередную постановку», - заявил Нерсисян.

«Народ Республики Арцах ждет восстановления режима, определенного Трехсторонней декларацией Лачинского коридора, коридора шириной 5 км, находящегося исключительно под контролем российских миротворческих сил», - заявил государственный министр Арцаха Гурген Нерсисян.

"Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 километров), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу, остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации", - говорится в пункте 6 трехстороннего заявления, текст которого опубликован на "Кавказском узле".

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