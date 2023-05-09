Нагорный Карабах отметил 9 Мая Крестным ходом и акцией "Бессмертный полк"

09 мая 2023, 12:43

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В честь годовщин победы в Великой Отечественной войне, освобождения Шуши и создания Армии обороны в Степанакерте сегодня прошли Крестный ход и акция "Бессмертный полк", в которых приняли участие несколько тысяч человек. Активисты организовали в Степанакерте митинг против блокады Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 мая карабахские активисты установили палатку в Лачинском коридоре с требованием убрать азербайджанский контрольно-пропускной пункт (КПП). 3 мая активисты призвали жителей Нагорного Карабаха к объединению и борьбе за свои права, 7 мая они заявили, что организуют 9 мая в Степанакерте масштабный митинг, во время которого планируют обратиться к мировому сообществу с заявлением, что блокада нарушает права жителей Нагорного Карабаха.

Жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили акцию в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром была заблокирована. 28 апреля трассу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха. Представители карабахской оппозиции призвали жителей и власти непризнанной республики провести массовый митинг и потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт из Лачинского коридора, а от российских миротворцев – взять дорогу под свой контроль.

В Нагорном-Карабахе 9 мая отмечают три исторических события – победу в Великой Отечественной войне, освобождение Шуши (азербайджанское название – Шуша, – прим. "Кавказского узла"), и создание Армии обороны. После войны 2020 года вместо праздничных мероприятий проводились марши в память о погибших. Мероприятия организовывают Минобразования и Арцахская епархия Армянской апостольской церкви, передал корреспондент "Кавказского узла".

Крестный ход и акция "Бессмертный полк" в Степанакерте начались сегодня после службы Божественной литургии в соборе Святой Богоматери в 11.00 часов [10.00 мск]. Участники направились к Мемориальному комплексу, где состоялось возложение цветов к могилам героев карабахских войн. Затем часть участников шествия присоединилась к митингу, организованному активистами молодежного движения "Нет этнической чистке Арцаха" на площади "Возрождения". Перед началом митинга, в 12.00 часов [11.00 мск], его участники почтили память погибших минутой молчания, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобразования Нагорного Карабаха.

С 8 мая до конца учебного года в Нагорном Карабахе запланированы визиты школьников к ветеранам Великой Отечественной войны, семьям военнослужащих, резервистов и добровольцев, погибших или пропавших без вести в карабахских войнах. Также в течение мая в учебных заведениях проводятся "Уроки мужества", добавил он.

Активисты из числа молодежи, которые проводят акцию в Лачинском коридоре, отмечают, что жители Нагорного Карабаха активно проявляют к ней интерес, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения "Нет этнической чистке Арцаха".

"Нами было принято решение организовать 9 мая в 12.00 часов всенародный митинг на центральной площади Возрождения, после крестного хода и минуты молчания. К сожалению, для жителей района было проблематично приехать в Степанакерт из-за острого дефицита топлива в результате блокады. Окончательное число участников будет подсчитано после мероприятия. Но уже видим, что площадь переполнена", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы движения Татев С.

По предварительным данным, из церкви в Крестном ходе и в акции "Бессмертный полк" участвовали несколько тысяч человек. В ходе акции к ним присоединялись группы людей, поэтому точная цифра участников неизвестна, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Нагорного Карабаха.

Число участников митинга будет объявлено позже. Однако в Крестном ходе участвовали все образовательные учреждения Степанакерта и общественность, добавил он.

Жительница Степанакерта Анна Мартиросян заявила, что несмотря на трагические итоги войны 2020 года, нельзя забывать о победах и нужно продолжать бороться за свободу. "Мы маленькая страна и малочисленный народ, но у нас большая история. И мы не должны забывать наших героев, не зависимо от политической ситуации. Поэтому, я участвую в майских мероприятиях, а участвуя в Крестном ходе, я чту память погибших братьев", – сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что на митинге также будет присутствовать, так как "это продолжение борьбы за свободу".

Схожее мнение высказала другой местный житель Рачик Азатян.

"После войны 2020 года и с учетом гуманитарной катастрофы, в которой мы оказались в результате блокады, все как один обязаны выдвигать требования на защиту своих прав на и свободу и независимость. Поэтому у после Крестного хода иду участвовать в митинге. Я требую, чтобы Азербайджан прекратил блокаду, а миротворцы обеспечили нам достойную жизнь, гарантом которой они выступили, придя в регион", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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