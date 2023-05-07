Карабахские активисты продолжили акцию против блокады

07 мая 2023, 12:24

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Студенты и старшеклассники продолжают в Лачинском коридоре круглосуточную акцию против блокировки Нагорного Карабаха. Активисты призвали карабахцев присоединиться к масштабному митингу, запланированному 9 мая в Степанакерте. Во время митинга они планируют обратиться к мировому сообществу с заявлением, что блокада нарушает права жителей Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 мая карабахские активисты установили палатку в Лачинском коридоре с требованием убрать азербайджанский КПП. 3 мая активисты призвали жителей Нагорного Карабаха к объединению и борьбе за свои права.

Жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили акцию в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром была заблокирована. 28 апреля трассу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха. Студенты и старшеклассники инициировали сбор подписей под петицией с требованием воспрепятствовать политике Азербайджана в отношении карабахских армян. Представители карабахской оппозиции призвали жителей и власти непризнанной республики провести массовый митинг и потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт из Лачинского коридора, а от российских миротворцев – взять дорогу под свой контроль.

Карабахские активисты из числа молодежи продолжают акцию в Лачинском коридоре, рассказал один из активистов Давид Багрян. "Уже несколько суток, активисты день и ночь дежурят в палатке. Я также нахожусь здесь. Днем к нам присоединяются единомышленники – молодежь, представители НПО, сектора, чиновники и депутаты, активисты старшего поколения. Ежедневно вечером организовываются дискуссии – старшее поколение делится с молодежью видением ситуации и опытом в деле карабахской борьбы", – рассказал Багрян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что на ночь в палатке остаются около 10 человек, и что активисты не препятствуют проезду машин миротворцев. "Рядом находиться КПП полиции Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), которая следит за правопорядком на месте акции", – пояснил Багрян.

"Наше требование неизменно, оно обращено к мировому сообществу: немедленный демонтаж азербайджанского блокпоста в Лачинском коридоре и разблокировка дороги для свободного передвижения граждан Арцаха в Армению. Кроме того, мы требуем, чтобы четко выполнялись требования трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и решение Международного суда в Гааге. И чтобы еще раз широко озвучить наши требования, мы призвали всех на всенародный митинг 9 мая на площади Возрождения в Степанакерте", – отметил активист.

Азербайджанское название города Шуши – Шуша.

На странице движения активистов в соцсети Facebook* 6 мая было размещено объявление о митинге в Степанакерте, который запланирован на 9 мая. В нем активисты призвали жителей Нагорного Карабаха присоединиться к митингу, чтобы потребовать снятия блокады. "Чтобы отстоять свое право жить свободно, безопасно и независимо на своей родине, показать, что Арцах не сдается, дать понять, что мы полны решимости продолжать нашу борьбу, призвать к бдительности, благоразумию, консолидации и борьбе всех наших соотечественников в Армении и во всем мире", – сказано в публикации, текст которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Также на странице активистов сообщается, что к мирной акции присоединился бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, который приехал на место, где установлена палатка в Лачинском коридоре, встретился с участниками акции и принял участие в дискуссии.

Сам Рубен Варданян написал на своей странице в соцсети Facebook*, что активисты продолжают сбор подписей против политики, проводимой властями Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха. "В эти дни молодые люди своим примером показывают, что они не пойдут на компромисс, не договорятся и будут бороться до конца за право жить на своей родине и защищать будущее", – отметил Варданян, публикацию которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Активисты продолжают сбор подписей в Нагорном Карабахе и в Армении. "Под петицией онлайн подписались более 42 тысяч человек, а оффлайн – около 50 тысяч, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы движения активистов.

"Мы дали объявление, что каждый день все желающие могут присоединиться к участникам мирной акции в пригороде Степанакерта в местечке Зарун Бах, что по инициативе некоторых граждан бесплатно проводятся перевозки на их же машинах, в день четыре раза – с 14.00 по 20.00 часов каждые два часа с центрального сквера в Степанакерте", – сказал он.

Активисты на сегодняшний вечер запланировали встречу молодежи с представителями разных сфер в формате дискуссий и обсуждений, добавил сотрудник пресс-службы.

Власти Нагорного Карабаха не рекомендуют жителям ездить в направлении Шуши дальше КПП полиции, расположенном на окраине Степанакерта – в районе Зарин Бах, где проходит акция молодежи. Из Степанакерта по дороге в направлении Шуши, а далее по Лачинскому коридору, передвигаются только автоколонны миротворцев и Красного Креста для перевозки больных, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД Нагорного Карабаха.

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