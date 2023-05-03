Активисты призвали карабахцев усилить протест против КПП на Лачинской дороге

03 мая 2023, 19:04

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Карабахские активисты установили вторую палатку на месте акции с требованием убрать КПП из Лачинского коридора, участников акции охраняет полиция. На сегодняшнем митинге активисты призвали жителей Нагорного Карабаха к объединению и борьбе за свои права.

Как писал "Кавказский узел", активисты, установившие палатку на дороге Степанакерт – Шуши, потребовали, помимо демонтажа азербайджанского КПП и разблокировки Лачинского коридора, полного прекращения огня, обеспечения безопасности жителей Нагорного Карабаха, а также вывода азербайджанских войск из региона.

28 апреля азербайджанские активисты приостановили пикет в Лачинском коридоре, но дорогу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха. Студенты и старшеклассники инициировали сбор подписей под петицией с требованием воспрепятствовать политике Азербайджана в отношении карабахских армян. Представители карабахской оппозиции призвали жителей и власти непризнанной республики провести массовый митинг и потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт из Лачинского коридора, а от российских миротворцев - взять дорогу под свой контроль.

Мирная акция карабахских активистов на дороге Шуши-Степанакерт проходит в районе пригорода Степанакерта под названием Зарин Баг. Здесь стоит последний КПП полиции Нагорного Карабаха. Дальше, по дороге в Шуши, размещены посты миротворцев.

Участники акции поставили дополнительную палатку и плакаты с фотографией азербайджанского КПП при въезде в Лачинский коридор, с надписями: "Наличие КПП для нас - красная линия", "Не примем, не смиримся, не пройдем", сообщил корреспондент "Кавказского узла"

Член инициативной группы Давид Каграманян сообщил сегодня утром о проведении митинга на месте акции. "Мы призываем наших соотечественников, все политические и неполитические, неправительственные организации, трезвомыслящие соотечественники, присоединиться к нашей борьбе", - написал Каграманян на своей странице в Facebook*.

По словам другого представителя инициативной группы Давида Багряна, более 10 молодых людей, остались на всю ночь в палатке, на месте акции. "Представители полиция Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") были рядом, и следили за правопорядком, так как рядом с местом акции, находится пост местной полиции. Полиция выполняла свою работу, а мы – свою", - отметил он.

На митинг у Лачинской дороги, который начался в 15.00 (14.00 мск) приехали представители политических партий, общественных организаций, молодежи. В основном приезжали на своих машинах или на такси. Группа молодежи наняла микроавтобус, чтоб приехать на акцию, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Молодые люди стояли с плакатами: "Незамедлительно убрать незаконный КПП", "Арцах принадлежит арцахцам", "Нет этнической чистке Арцаха". "Мы решили участвовать в акции, и подготовили флаги и плакаты с нашими призывами. Арендовали микроавтобус, чтоб приехать. К сожалению, погодные условия помешали – холод и дождь не позволили нам долго стоять. Но мы повторим нашу инициативу", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Гаяне Арутюнян.

Давид Багрян озвучил основные требования, и заявил, что "акция будет продолжаться до тех пор, пока цель не будет достигнута". "Вместе со сбором подписей, молодежное движение начала бессрочную акцию, так как для нас установка КПП является красной линией", - подчеркнул он. "Мы, молодежь Арцаха, обратились к государствам-членам Совбеза ООН, руководителям стран-членов сопредседателей МГ ОБСЕ, к президенту России, как руководителю страны, осуществляющей в Арцахе миротворческую миссию, и к премьер-министру Армении, как главе правительства, выступающего гарантом безопасности Арцаха, в соответствии с Декларацией о независимости Республика Армения. Мы требуем, чтоб Азербайджан незамедлительно разблокировал коридор. Требуем обеспечения бесперебойной связи с Арменией, демонтажа контрольно-пропускного пункта", - заявил Давид Багрян в своем выступлении.

"Мы боремся за справедливость и за свои законные права, и потому, не должны останавливаться, и добиться своей цели", - отметил участник акции Айк Ованисян.

Еще один участник акции, Азат Адамян, в своем выступлении заявил, что нация должна объединиться, и бороться за свою Родину, использовав для этого все средства.

Нет такого человека в Нагорном Карабахе, который не переживал из-за блокады, и нарушения всех наших прав", подчеркнула Асмик Адамян. "Но мы должны не молчать и смотреть на то, как Азербайджан безнаказанно нарушает все договоренности. Я пришла выразить свой протест и требования", - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Нарине Погосян, протестовать следовало "еще с того момента, как после войны были сданы азербайджанской стороне наши общины Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района". "Мы почему-то молчали, когда случился Парух и Караглух. И теперь мы в тотальной блокаде, перед лицом гуманитарной катастрофы, и без элементарных прав человека. Я пришла на акцию, в надежде, что еще не поздно исправить. Что мы сможем сохранить нашу родину, и наше право жить на нашей земле", - заявила студентка корреспонденту "Кавказского узла" студентка.

Артавазд Хачатрян заявил, что не представляет студенчество или политические движения. По его словам, он "сильно пострадал из-за блокады". "Я потерял работу. А так как из-за отсутствия материалов все стройки приостановлены, у меня нет частных заказов . Как единственный кормилец в семье с тремя несовершеннолетними детьми и престарелыми родителями, чувствую себя в безнадежной ситуации. И таких семей очень много в Арцахе. Мы пережили зиму, сейчас тратим сбережения, что будет потом? Лачинский коридор должен быть разблокирован, мы должны безопасно передвигаться, и не опасаться за наших женщин и детей. Вот почему я участвую в сегодняшней акции", - пояснил мужчина корреспонденту "Кавказского узла"

На акции, которая длилась почти час, собралось до 60 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель полиции Нагорного Карабаха. По его словам, она прошла без инцидентов. Офицер добавил, что у них приказ охранять участников акции днем и ночью, и следить за порядком.

Дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, была заблокирована с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор.

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