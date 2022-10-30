Полиция насчитала 45 000 участников митинга в Степанакерте

30 октября 2022, 21:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число участников митинга в Степанакерте, протестующих против присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану, было беспрецедентным, заявили в МВД Нагорного Карабаха. Любая попытка насильственного присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану будет расценена как нарушение международного права, заявили в парламенте непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Нагорного Карабаха поддержали участников митинга в Степанакерте, назвав неприемлемым вариант мирного договора Армении и Азербайджана на условиях присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану. Протестующие призвали власти Армении учесть право жителей непризнанной республики на самоопределение.

СНБ предупредила участников протеста о провокациях

Митинг прошел сегодня в Степанакерте по инициативе Нацсобрания Нагорного Карабаха. Накануне парламент разместил на своей странице в социальных сетях объявление о митинге, которое передавали также по местным СМИ. "По инициативе всех политических сил парламента Республики Арцах (Нагорный Карабах), 30 октября в 15:00 состоится внеочередная сессия Национального собрания и митинг, посвященный достойному и безопасному будущему Республики Арцах", - говорилось в объявлении.

В тексте отмечалось, что "заседание будет транслироваться в прямом эфире на митинге, созванном в это время на площади Возрождения Степанакерта", и что там же сразу после заседания продолжатся выступления. В объявлении содержался призыв ко всем жителям принять участие в акции.

Заседание парламента и митинг транслировался в прямом эфире по местным СМИ, в социальных сетях. Люди на площади имели возможность смотреть заседание парламента через установленные на площади экраны, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам руководителя пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унана Тадевосяна, на всенародный митинг, по предварительным подсчетам полиции, собрались более 45 тысяч человек.

"Это беспрецедентный случай. Площадь "Возрождения" была переполнена, проспекты и улицы, идущие от площади, тоже переполнены людьми. Такое было только во время начала освободительного движения в 1988-89 годах. Нарушений правопорядка, автомобильных пробок не было. В ходе митинга троим гражданам стало плохо – предобморочное состояние, но сотрудники полиции их своевременно переместили в кареты скорой помощи, где была оказана медпомощь. Эти граждане через некоторое время сами ушли домой", - сказал Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что на митинг приехали жители разных районов, также на площади были высшее руководство страны и бывшие президенты.

Днем ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха выступила с заявлением, призвав граждан не поддаваться на провокационные сообщения в соцсетях о планируемом взрыве на площади Возрождения в Степанакерте. Ведомство обвинило в провокациях Азербайджан, следует из сообщения, опубликованного на сайте СНБ.

Митингующие выступили против присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану

Члены Национального собрания Нагорного Карабаха на внеочередном заседании заявили, что ни одна структура в республике не вправе признавать "какой-либо документ, в котором существование суверенитета Республики Арцах будет поставлено под сомнение".

"События последних месяцев, заявления, озвученные различными силовыми центрами и международными организациями относительно перспектив урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и будущего Арцаха, вызвали серьезную озабоченность как в Арцахе, так и у армян всего мира", - сказано в заявлении, которое приняли все фракции парламента в конце заседания.

В документе подчеркивается, что Нагорный Карабах "никогда не был и не будет в составе независимого Азербайджана". "Именно этот принцип должен лежать в основе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта", - говорится в тексте.

Депутаты также отметили, что основой успеха, достижений и государственного строительства "является триединство Армения - Арцах - диаспора". Парламент потребовал от Армении "выступать на международных площадках с позиции отстаивания общих интересов двух армянских республик, опираясь на существующие основополагающие документы, в частности, на Декларацию о независимости Республики Армения и историческое решение Верховного Совета от 8 июля 1992 года". Нацсобрание призвало армянскую диаспору "поддерживать Арцах, защищать права и интересы народа Арцаха в различных странах и международных организациях, а также всемерно способствовать международному признанию Республики Арцах".

Парламентарии в своем заявлении подчеркнули, что поддерживают шаги, направленные на подписание мирного договора. "Однако учитывая неурегулированность азербайджано-карабахского конфликта, власти Республики Армения должны с оговорками подходить к вопросу о признании территориальной целостности Азербайджанской Республики", - сказано в документе. Там же отмечено, что неприемлемы "любые документы и предложения, ставящие под сомнение суверенитет Республики Арцах, право на самоопределение".

В своем заявлении депутаты также упомянули факт присутствия в регионе российских миротворцев, призвав Россию продолжать эту миссию.

Оппозиция поддержала митинг в Степанакерте

К акции протеста в Степанакерте присоединилась оппозиция. Активист Тигран Петросян отметил, что оппозиционеры всегда призывали к консолидации власти и народа в требовании не допустить присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану.

"В ходе наших акций мы всегда призывали к тому, что необходима консолидация, что власти должны объединиться с народом и заявить, что мы категорически не желаем быть в составе Азербайджана, потому что от этого зависит наше физическое и духовное будущее. Считаю, что на сегодня на всех собраниях и митингах, независимо, кто инициаторы, должна быть только одна повестка - народ Арцаха (Нагорного Карабаха) хочет свободы и независимости", - заявил Тигран Петросян.

Он отметил, что оппозиционеры решили присоединиться к акции, несмотря на то, что ее организовали власти и "с применением административного ресурса". "Я и участники движения пришли на площадь, потому что, независимо от взглядов, сегодня каждая семья должна быть на площади, чтоб показать, что в Арцахе живут армяне, которые хотят свободы, и у нас есть только одна повестка - не желаем быть в составе Азербайджана. Это станет посланием и премьеру Армении, и президентам России и Азербайджана", - сказал активист.

Лидер оппозиционного движения "Мое право" и Революционной партии Арцаха Артур Осипян, заявил, что "карабахцы вышли на площадь Возрождения в Степанакерте, чтобы еще раз потребовать у мирового сообщества признания и соблюдения прав народа на самоопределение и самостоятельное решение своей дальнейшей судьбы". "Баку может забыть, что когда-либо будет править Нагорным Карабахом", - написал оппозиционер. на своей странице в Facebook.

Он выразил недовольство тем, что "официальное заявление Национального Собрания не было опубликовано до митинга".

Жители Нагорного Карабаха отметили важность участия в митинге

Участница митинга Ануш Шахраманян считает, что "многие арцахцы плохо осведомлены о том, для чего именно состоится большой митинг, и почему участие в нем необходимо". "Прочитав заявление президента РА и анализы некоторых политологов, можем констатировать, что в ходе встречи, которая ожидается в Сочи 31 октября, будут обсуждаться два варианта, связанных с Арцахом: российский и западный. По западной версии Армения окончательно отказывается от Арцаха, по российской - сохранение нынешнего статуса Арцаха и продление срока дислокации российских миротворцев в Арцахе. Теперь, кроме позиции руководства Армении, жестко скованной многими обстоятельствами, необходимо также показать волю и позицию народа, и каждого человека, проживающего в Арцахе и Армении, если они не готовы окончательно потерять Арцах. Много раз даже многотысячные демонстрации не приносили никаких результатов, но, кажется, это момент, когда количество людей может стать решающим фактором, заставляющим партию выбрать предпочтительный для нас вариант", - отметила Шахраманян.

Житель Астхашена Аскеранского района Армен Дадаян сказал, что люди пришли на площадь добровольно - исходя из повестки митинга. "Да, нам объявили, что хорошо бы поехать в Степанакерт. Но когда сказали, что едем заявлять о своих правах на мир, безопасность и независимость, многие [в общине] даже не стали дожидаться рейсового автобуса, на своих машинах приехали в Степанакерт", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, лично он требует, чтобы "Армения не подписывала какой-либо документ, направляющий Арцах в состав Азербайджана", и чтобы Россия оставалась с Нагорным Карабахом до тех пор, пока он сам не сможет полноценно защищать свою территорию.

Житель общины Тагавард Мартунинского района Сейран Саркисян сообщил, что приехал на митинг добровольно на своей машине со всей семьей, так как считает, что "вопросы на митинге поставлены правильные". "Я больше всего ждал этого митинга, потому что еще в 1988 году приходил на митинги на эту же площадь и требовал свободы. А когда закончилась первая карабахская война, никто не мог представить, что эта борьба продолжится через столько лет, в еще более трудных условиях. Но я пришел на площадь "Возрождения" и выступаю за международное признание своей страны и сплоченность Армения - Арцах - диаспора, как это было в начале карабахского движения", - сказал пенсионер.

Житель города Мартуни Толик Григорян заявил, что невозможно до 50 тысяч человек вывести на площадь принудительно. "Хотя, я понимаю, что админресурс сыграл решающую роль - человек предпочитает присутствовать, а не следить [за акцией] в прямом эфире. Мы все, то есть жители нашей общины, поддерживаем все призывы, озвученные на митинге. Однако, я надеюсь, что они будут услышаны. И еще, эта акция положительно повлияет на наше будущее", - сказал мужчина.

Педагог Марта Симонян из Степанакерта заявила, что пришла на площадь, чтобы "выразить свою решимость защищать собственные права на собственной родине". "Все в мире хорошо понимают, что невозможно Арцах включать в состав Азербайджана. Это означает, что Арцах и его жители просто будут уничтожены. Поэтому, мы должны бороться, несмотря ни на что", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина добавила, что весь педагогический коллектив ее школы - на площади. "Я не стесняюсь и не жалею, что в воскресный день пришла на площадь по указанию дирекции", - сказала педагог.

Работник правительственного сектора Нагорного Карабаха Артур Саргсян заметил, что выходить на митинг не приказывал: люди вышли, так как понимают важность этого мероприятия.

"Народ должен стать полноправным участником в вопросе своего будущего. Я на площади со своей семьей, потому что хочу жить в свободной стране, без опасения, что моя семья будет физически уничтожена. И да, я считаю, что российский миротворческий контингент должен оставаться в Арцахе навсегда. После войны 2020 года мы слишком слабы, чтоб противостоять всем вызовам, потому, я считаю, что даже после того, как наша республика окрепнет, Россия должна оставаться в регионе, как наш единственный союзник", - заявил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Степанакерта Маргарита Григорян сказала, что на площадь пришла с детьми. "Я домохозяйка, и никто меня не заставлял выйти на площадь. Со мной еще несколько женщин с нашей улицы. Мы пришли сюда добровольно, с нашими детьми, потому что ожидаем, что мир услышит нас. А хотим мы, чтобы в регионе был мир, а у нас не было войны. Чтобы у нас была свобода - мы не видим наше будущее и будущее наших детей в составе Азербайджана. И еще - чтобы Россия была гарантом нашей безопасности, а миротворцы оставались всегда в Арцахе", - отметила она.

Напомним, в сентябре в Степанакерте проходили акции протеста, участники которых требовали от властей раскрыть планы на будущее Нагорного Карабаха. Впервые они собрались после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать, и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. 27 сентября участники акции заявили о необходимости ограничить власти Нагорного Карабаха в возможности принимать важные решения без контроля народа.

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