Участники митинга в Степанакерте потребовали не отдавать Нагорный Карабах Азербайджану

30 октября 2022, 17:46

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Депутаты парламента Нагорного Карабаха поддержали участников митинга в Степанакерте, назвав неприемлемым вариант мирного договора Армении и Азербайджана на условиях присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану. Протестующие призвали власти Армении учесть право жителей непризнанной республики на самоопределение.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре в Степанакерте проходили акции протеста, участники которых требовали от властей раскрыть планы на будущее Нагорного Карабаха. Впервые они собрались после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать, и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. 27 сентября участники акции заявили о необходимости ограничить власти Нагорного Карабаха в возможности принимать важные решения без контроля народа.

В Нагорном Карабахе сегодня состоялись внеочередное заседание Национального собрания и митинг, участники которого выступили против присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану и потребовали права народа на самоопределение, сообщает "Новости-Армения".

Спикер парламента Артур Товмасян призвал всех неравнодушных к судьбе Нагорного Карабаха присоединиться к митингу. Депутаты на заседании заявили, что два года после окончания осенней войны 2020 года Азербайджан не выполняет взятые на себя в рамках трехстороннего заявления обязательства, карабахский конфликт не урегулирован, вопрос статуса Нагорного Карабаха не решен, а безопасность народа не гарантирована, пишет издание.

"Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") никогда не был и не будет в составе независимого Азербайджана. Именно этот принцип должен лежать в основе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Любая попытка насильственного присоединения Арцаха к Азербайджану будет расценена как грубое нарушение международного права и официальное согласие на совершение нового геноцида армянского народа, следовательно, документы подобного содержания неприемлемы для Республики Арцах… Ни одна власть Республики Армения не вправе отказываться от миссии по обеспечению безопасности народа Арцаха или признавать приемлемым какой-либо документ, в котором ставится под сомнение существование суверенной Республики Арцах. Требуем от властей Республики Армения выступать на международных площадках с позиции отстаивания общих интересов двух армянских республик", - процитировало издание заявление Национального собрания.

На кадрах видео, опубликованного в Telegram-канале "Баграмян 26", видно, что в митинге приняли участие тысячи человек. В аннотации к видео утверждается, что на общенациональный митинг вышли "десятки тысяч" людей. "В Арцахе десятки тысяч граждан собрались сегодня на Площади Возрождения Степанакерта с целью в очередной раз донести до мирового сообщества волю арцахцев, а именно - признание реализованного ими права на самоопределение и независимость республики", - говорится в публикации.

Напомним, 28 октября Никол Пашинян сообщил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным готов подтвердить, что Армения выбрала российский вариант урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Днем ранее Владимир Путин заявил, что Армении, обсуждая варианты мирного договора с Азербайджаном, нужно договариваться с Баку. "Надо, чтобы эти договорённости были приемлемы и для другой стороны – для Азербайджана", - сказал Путин.

В свою очередь Ильхам Алиев 6 октября на саммите Европейского политического сообщества объявил карабахских армян гражданами Азербайджана. "Мы сами решим, когда с ними разговаривать. Это наш внутренний вопрос. Мы не собираемся обсуждать это с какой-либо страной", - сказал он.

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