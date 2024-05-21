Кубанский казак убит в спецоперации на Украине

21 мая 2024, 14:04

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Казак из Тимашевского района Кубани Алексей Печёрский был убит в марте в зоне специальной военной операции на Украине. С начала СВО на Украине признаны убитыми не менее 387 военнослужащих из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 386-м признанным властями убитым на Украине кубанским военнослужащим стал контрактник из Сочи Николай Пашнин.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

20 мая в школе №7 имени героя Советского Союза А.М. Степановна в Тимашевском районе состоялось открытие "Парты Героя" в честь Алексея Печёрского.

Казак из станицы Днепровской Алексей Печёрский отправился в зону СВО в 2023 году. В марте 2024 года под обстрелами дронов он смог оказать первую медицинскую помощь своим раненым товарищам и для отхода группы принял решение обратить внимание на себя. В итоге Печёрский был убит, сообщила сегодня администрация Днепровского сельского поселения в соцсети "ВКонтакте".

Также в Днепровском станичном казачьем обществе состоялось открытие казачьего военно-патриотического клуба "Днепровская сечь" имени Алексея Печёрского, говорится сегодня на странице "ВКонтакте" Днепровского СКО.