Житель Лазаревского района убит на Украине

Как писал "Кавказский узел", 385-м признанным властями убитым на Украине военнослужащим из Краснодарского края стал также сочинец - Иван Ясниковский.
Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.
Сочинец Николай Пашнин был выпускником школы №92 микрорайона Солоники Лазаревского района. Именно там в честь Пашнина была открыта "Парта Героя". Также в холле школы установлена мемориальная доска памяти бойца. В открытии участвовали представители администрации, учащиеся и педагоги школы, родные, друзья и сослуживцы Николая Пашнина.
Пашнин заключил контракт на прохождение службы в армии в 2015 году и первого дня начала СВО находился в зоне ее проведения. Сочинец был военным разведчиком. Он был убит 27 февраля текущего года во время выполнении задания в селе Красном под Артемовском в ДНР. Пашнин награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу», а также представлен к государственной награде - ордену Мужества, сообщила 20 мая администрация Сочи на своем сайте.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 386 военнослужащих из Краснодарского края.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.