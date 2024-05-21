Житель Лазаревского района убит на Украине

Как писал "Кавказский узел", 385-м признанным властями убитым на Украине военнослужащим из Краснодарского края стал также сочинец - Иван Ясниковский.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" " Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев ", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Сочинец Николай Пашнин был выпускником школы №92 микрорайона Солоники Лазаревского района. Именно там в честь Пашнина была открыта "Парта Героя". Также в холле школы установлена мемориальная доска памяти бойца. В открытии участвовали представители администрации, учащиеся и педагоги школы, родные, друзья и сослуживцы Николая Пашнина.

Пашнин заключил контракт на прохождение службы в армии в 2015 году и первого дня начала СВО находился в зоне ее проведения. Сочинец был военным разведчиком. Он был убит 27 февраля текущего года во время выполнении задания в селе Красном под Артемовском в ДНР. Пашнин награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу», а также представлен к государственной награде - ордену Мужества, сообщила 20 мая администрация Сочи на своем сайте.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 386 военнослужащих из Краснодарского края.