Названа дата апелляции по делу Олега Орлова*

21 мая 2024, 08:40

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Московский городской суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* на 5 июня.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве 27 февраля признал Орлова* виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. Приговор Орлову* за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам правозащитник назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод своей статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". После вынесения приговора Орлов* был помещен в СИЗО в Москве, а 15 апреля стало известно, что 71-летнего Орлова* этапировали из Москвы в Самару. Он рассказал, что его не уведомляли о переводе, из-за чего он не успел взять необходимые вещи, а конечный пункт этапирования неизвестен.

Апелляционная жалоба на приговор Головинского районного суда поступила в Мосгорсуд 15 мая, ее рассмотрение назначено на 5 июня, следует из опубликованной на сайте суда информации. Начало заседания намечено на 10.45 мск в зале 231 основного здания Мосгорсуда (улица Богородский вал, дом 8).

Ранее правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Орлова политзаключенным, заявив, что тот осужден за свою правозащитную деятельность. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Олега Орлова* узником совести и потребовала освободить его.

Олег Орлов* с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около 1500 человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей.

Орлов* впоследствии активно занимался проблемами похищения людей на Кавказе и жертв среди мирного населения Чечни и Ингушетии, а также защитой прав женщин на Кавказе, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".

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