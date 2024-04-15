Орлов* этапирован из Москвы

15 апреля 2024, 10:47

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Олег Орлов*, которого ранее суд признал виновным в дискредитации армии, этапирован из Москвы в другой регион и сейчас находится в Самаре. Он рассказал, что его не уведомляли о переводе, из-за чего он не успел взять необходимые вещи, и что конечный пункт назначения по-прежнему неизвестен.

Как информировал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Москве признал сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. Приговор Орлову* за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов* назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод своей статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". После вынесения приговора Орлов* был помещен в СИЗО в Москве.

Олега Орлова* этапировали в другой регион в ночь с 11 апреля на 12 апреля, но известно об этом стало только сейчас. О том, что правозащитник будет этапирован не уведомляли ни его самого, ни его адвоката, ни супругу. У Орлова* не было достаточно времени, чтобы собрать вещи и подготовиться к этапу, сообщил в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Правозащитник смог только рассказать, что находится в СИЗО-1 Самары и что он очень устал. Орлов* отметил, что не исключено, что Самара – это не конечный пункт. Ему по-прежнему неизвестно куда его этапируют и на каком основании. Орлову* 71 год, адвокат отметил, что он недавно только пошел на поправку после простуды. Защитник отметил, что ему неизвестно, в каких условиях транспортировали правозащитника и в каком он сейчас состоянии.

Во время этапа людей перемещают в набитых камерах спецвагонов, заключенные вынуждены из-за тесноты спать по очереди. В поезде часто не хватает воды, нет возможности нормально поесть, во время долгих стоянок запрещено пользоваться туалетом, сказано в публикации.

Супруга Орлова* Татьяна Касаткина подчеркнула, что ей будет тяжело ездить на свидания к правозащитнику за тысячу километров. При этом ранее, сразу после ареста Орлова*, она написала заявление с просьбой никуда его не отправлять до вступления в силу приговора.

Напомним, в начале апреля Олег Орлов* попросил о медпомощи из-за простуды и ухудшения слуха, однако не был осмотрен врачами в следственном изоляторе из-за ежедневных поездок в суд. Врач назначил Орлову* лечение , но судья потребовала продолжать поездки в суд, чтобы до 5 апреля закончить знакомство с материалами дела.

"Кавказский узел" также писал, правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" 6 марта признал Орлова* политзаключенным, заявив, что тот осужден за свою правозащитную деятельность.

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