Орлову* ограничили время изучения дела

02 апреля 2024, 17:33

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Врач назначил осужденному по делу о дискредитации армии Олегу Орлову* лечение, однако судья потребовала до 5 апреля включительно закончить знакомство с материалами дела, обвинив его в "затягивании" процесса, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов* был признан виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорен к 2,5 года лишения свободы. Орлова* лишают горячего питания, подвергая ежедневным изнурительным поездкам из СИЗО в суд. По требованию судьи Орлова* рано утром увозят из СИЗО в суд знакомиться с материалами дела и привозят обратно лишь ночью, говорится в жалобе его адвокатов. Олег Орлов* попросил о медпомощи из-за простуды и ухудшения слуха, однако не был осмотрен врачами в следственном изоляторе из-за ежедневных поездок в суд. Адвокат Орлова* уже две недели не может конфиденциально побеседовать с ним, сообщил 1 апреля Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Приговор Олегу Орлову* за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов* назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Сегодня врачу удалось осмотреть в СИЗО правозащитника* Олега Орлова и назначить ему лечение . Но судья снова вызвала Орлова* в суд — несмотря на то, что врач подтвердила необходимость лечения, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"* "Орлову* вручили постановление суда, в котором Астахова ограничила его во времени ознакомления с материалами и протоколом до 5 апреля включительно. В постановлении судья указала, что Орлов* не предоставил «врачебных справок», и заявила, что он «затягивает процесс»", - сообщили правозащитники.