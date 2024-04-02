02 апреля 2024, 17:33
Орлову* ограничили время изучения дела
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Врач назначил осужденному по делу о дискредитации армии Олегу Орлову* лечение, однако судья потребовала до 5 апреля включительно закончить знакомство с материалами дела, обвинив его в "затягивании" процесса, сообщили правозащитники.
Как писал "Кавказский узел", 27 февраля сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов* был признан виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорен к 2,5 года лишения свободы. Орлова* лишают горячего питания, подвергая ежедневным изнурительным поездкам из СИЗО в суд. По требованию судьи Орлова* рано утром увозят из СИЗО в суд знакомиться с материалами дела и привозят обратно лишь ночью, говорится в жалобе его адвокатов. Олег Орлов* попросил о медпомощи из-за простуды и ухудшения слуха, однако не был осмотрен врачами в следственном изоляторе из-за ежедневных поездок в суд. Адвокат Орлова* уже две недели не может конфиденциально побеседовать с ним, сообщил 1 апреля Центр защиты прав человека "Мемориал"*.
Приговор Олегу Орлову* за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов* назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.
Сегодня врачу удалось осмотреть в СИЗО правозащитника* Олега Орлова и назначить ему лечение . Но судья снова вызвала Орлова* в суд — несмотря на то, что врач подтвердила необходимость лечения, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*
"Орлову* вручили постановление суда, в котором Астахова ограничила его во времени ознакомления с материалами и протоколом до 5 апреля включительно. В постановлении судья указала, что Орлов* не предоставил «врачебных справок», и заявила, что он «затягивает процесс»", - сообщили правозащитники.
11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. В тот же день Орлов* после карантина был переведен в другой следственный изолятор - московский СИЗО-5 "Водник". 15 марта коллеги 70-летнего правозащитника сообщили, что в СИЗО ему предлагали отправиться в зону боевых действий на Украине.
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Автор: "Кавказский узел"