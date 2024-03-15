Олег Орлов* получил предложение отправиться на Украину

15 марта 2024, 13:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

70-летний правозащитник Олег Орлов, приговоренный за пацифистскую позицию к лишению свободы, получил в московском следственном изоляторе предложение об участии в военной операции на Украине, сообщили его коллеги.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов* был признан виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорен к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. В тот же день Орлов после карантина был переведен в другой следственный изолятор - московский СИЗО-5 "Водник".

Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

После того, как Олега Орлова перевели СИЗО-5 «Водник», ему "почти сразу" предложили подписать согласие на участие в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал"*, отметив, что "такие же согласия предлагают всем новоприбывшим арестантам".

"Олег Петрович со смехом уточнил, не смущает ли их его возраст - в этом году ему исполняется 71 год. Ему ответили, что ничего не смущает. Орлов, конечно, написал: «Не согласен». Отметим, что предлагавших, видимо, не смутило и то, что Орлов оказался в СИЗО из-за выступления против [военной операции] в Украине", - говорится в публикации.

Олег Орлов "чувствует себя хорошо", отмечается в сообщении. "Обживается в новой камере. Она маленькая: 10 коек на 11 человек. Сокамерники относятся к нему с уважением", - сообщили правозащитники.

Напомним, 11 октября 2023 года Головинский райсуд Москвы приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. Однако прокуратура оспорила приговор, заявив, что Орлов испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России.

Апелляционный суд вернул дело на судебное следствие. Оно завершилось в конце января, а к обвинению были добавлены мотивы ненависти и вражды. В последнем слове Орлов заявил, что поводом для его пацифистской публикации была не идеологическая ненависть, а протест против военной операции на Украине и недовольство политическими репрессиями.

Поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

6 марта правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал политзаключенным Орлова, заявив, что тот осужден за свою правозащитную деятельность. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Олега Орлова узником совести и потребовала освободить его.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.