Коллеги Орлова* заявили об отсутствии медпомощи правозащитнику в изоляторе

01 апреля 2024, 15:56

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Олег Орлов* попросил о медпомощи из-за простуды и ухудшения слуха, однако не был осмотрен врачами в следственном изоляторе из-за ежедневных поездок в суд. Адвокат Орлова* уже две недели не может конфиденциально побеседовать с ним, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов* был признан виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорен к 2,5 года лишения свободы.Орлова* лишают горячего питания, подвергая ежедневным изнурительным поездкам из СИЗО в суд. По требованию судьи Орлова* рано утром увозят из СИЗО в суд знакомиться с материалами дела и привозят обратно лишь ночью, говорится в жалобе его адвокатов. Орлов* простыл из-за регулярных поездок, сообщила его жена. Правозащитник Александр Черкасов назвал бесчеловечным обращение с Орловым*, которое сказывается на состоянии здоровья осужденного

Приговор Олегу Орлову* за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов* назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Орлов* простудился из-за условий, в которых он находится во время поездок в суд и в самом суде, где он порой проводит целый день в конвойном помещении, потому что сотрудники суда не могут обеспечить ему работу с материалами. При этом судья продолжает требовать ежедневные поездки, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Орлов* написал заявление о том, что ему нужна медицинская помощь. Однако из-за ежедневных поездок он даже не может попасть к врачу в СИЗО — ведь его выводят из камеры еще до завтрака и привозят обратно лишь ночью. В результате его состояние при отсутствии лечения ухудшается - из-за проблем с насморком правозащитник начал гораздо хуже слышать.

Кроме того, около двух недель адвокат не может поговорить со своим Орловым* конфиденциально, не может помочь ему подготовиться к апелляции. "Конвойные в суде внимательно слушают и контролируют любые коммуникации между защитницей и Орловым. Они запретили говорить «не по делу», читают каждую бумагу, которую адвокат и подзащитный передают друг другу", - указано в сообщении в Telegram-канале центра.

В сообщении также указано, что защита пока не получила ответа на жалобу, которая направлена председателям Головинского суда и Мосгорсуда на негуманное обращение с Орловым* и нарушение его права на защиту.

Отметим также, что 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. В тот же день Орлов* после карантина был переведен в другой следственный изолятор - московский СИЗО-5 "Водник". 15 марта коллеги 70-летнего правозащитника сообщили, что в СИЗО ему предлагали отправиться в зону боевых действий на Украине.

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