Черкасов назвал бесчеловечным обращение с Орловым*

28 марта 2024, 20:19

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Правозащитнику Олегу Орлову*, осужденному за дискредитацию армии на 2,5 года колонии, создают помехи в ознакомлении с материалами дела и не позволяют конфиденциально беседовать с адвокатом. Ежедневные поездки в суд сказываются на его здоровье, что мешает готовиться к апелляции, рассказал Александр Черкасов.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов* был признан виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорен к 2,5 года лишения свободы. Защита подала апелляционную жалобу на приговор. В тот же день Орлов после карантина был переведен в другой следственный изолятор - московский СИЗО-5 "Водник". 15 марта коллеги 70-летнего правозащитника сообщили, что в СИЗО ему предлагали отправиться в зону боевых действий на Украине. Правозащитника Олега Орлова* лишают горячего питания, подвергая ежедневным изнурительным поездкам из СИЗО в суд. По требованию судьи Орлова* рано утром увозят из СИЗО в суд знакомиться с материалами дела и привозят обратно лишь ночью, говорится в жалобе его адвокатов.

Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Супруга Олега Орлова* Татьяна Касаткина сообщила,что располагает только теми сведениями, которые предоставляют адвокаты о состоянии здоровья мужа.

"Адвокат, может быть, не всё говорит мне. Я после операции сейчас. Сказала, что он простуженный. Но необходимости в госпитализации нет. Каких-то обострений хронических заболеваний, повышенного давления и тому подобного, нет", - сказала она.

Она уточнила, что нужные лекарства отправляют Орлову* в посылках. "Те лекарства, которые он просил, мы покупаем и отправляем ему. Врач в СИЗО есть. Он ещё ранее осматривал Олега Петровича*, когда при переезде из одного СИЗО в другое он подвернул ногу", - отметила Касаткина.

Правозащитник Александр Черкасов заявил, что основные претензии по поводу состояния и условий, представляемых для ознакомления с материалами дела Орлова* не к СИЗО, а к суду, "который фактически мстит правозащитнику за его моральную победу", - считает он.

Черкасов сообщил, что краткая апелляция на приговор Орлову* была отправлена 12 марта. "После ознакомления с протоколом заседания и материалами дела, а также и составления замечаний к ним, будет подана более полная апелляция. Поэтому надо знакомится с аудиопротоколом и материалами дела. Ознакомление началось 18 марта", - сказал Черкасов.

Он отметил, что Орлов* столкнулся с рядом препятствий. "Оказалось, что ознакомление с протоколом происходит следующим образом: помощник судьи включает аудиозапись и уходит. Возможности остановить, отмотать назад, прослушать заново - нет. Это по сути издевательство", - указал Черкасов.

При этом поездки в суд из СИЗО устраивают каждый день. "Кроме 21 марта. А что такое поездка в суд. Это значит, человека поднимают рано, до завтрака. А возвращается только вечером, уже после ужина. Он получает сухой паёк, к которому в суде полагается кипяток. Нет полноценной пищи. В СИЗО сначала человек ожидает в накопителе, затем долго везут в автозаке, который не отапливается и нет вентиляции, а многие курят. И спустя какое-то время Олег Петрович* простудился. Конечно же в таком состоянии, тем более простуженным, невозможно нормально работать над материалами дела. О чём он сообщил устно и письменно суду. Но реакции нет никакой", - рассказал Черкасов.

Помимо этого, иногда Орлова* оставляли в конвойном помещении и выдавали лишь отдельные тома уголовного дела. "Это тоже неправильно. Потому что нужно работать с единым корпусом документов", - подчеркнул Черкасов

Он затруднился сказать, как быстро ответит суд на жалобы, хотя по закону у него есть месяц. "Жалоба подана. Будет ли реакция и когда - не понятно. Но очевидно, что это бесчеловечные условия обращения. И с этим нужно что-то сделать", - уверен Черкасов.

Он полагает, что было бы правильно возить Орлова* для ознакомления через день. "В простуженном состоянии и без нормального питания каждый день очень сложно ездить в суд. Необходима возможность поработать в СИЗО. Встретиться с адвокатом в нормальных условиях. В изоляторе они есть, а в суде - нет, потому что встречи происходят под контролем конвоя, нет никакой конфиденциальности", - подытожил Черкасов.

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