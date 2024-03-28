Близкие Олега Орлова* встревожены его состоянием здоровья

28 марта 2024, 05:50

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Правозащитника Олега Орлова, осужденного за пацифистскую позицию на 2,5 года колонии, лишают горячего питания, подвергая ежедневным изнурительным поездкам из СИЗО в суд. По требованию судьи Орлова* рано утром увозят из СИЗО в суд знакомиться с материалами дела и привозят обратно лишь ночью, говорится в жалобе его адвокатов.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов* был признан виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорен к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. В тот же день Орлов после карантина был переведен в другой следственный изолятор - московский СИЗО-5 "Водник". 15 марта коллеги 70-летнего правозащитника сообщили, что в СИЗО ему предлагали отправиться в зону боевых действий на Украине.

Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Адвокаты правозащитника направили председателям Головинского суда и Мосгорсуда жалобу на негуманное обращение с Орловым, организованному по требованию судьи. Чтобы знакомиться с материалами дела, Орлова каждый день ранним утром увозят из изолятора в суд, где он "бессмысленно проводит целый день в конвойном помещении, потому что сотрудники суда не могут обеспечить ему работу с материалами", говорится в заявлении Центра защиты прав человека "Мемориал"*.

По информации адвокатов и коллег, из СИЗО Орлова увозят еще до завтрака, а привозят обратно лишь поздно ночью, уже после ужина. Из пищи в его распоряжении остается только сухой паек. "Правозащитник простужен, лишен горячей пищи, отдыха, а также конфиденциального общения с адвокатом", - говорится в публикации на сайте организации от 27 марта.

Как полагают юристы ЦЗПЧ «Мемориал»*, судья организовывает ежедневные поездки Орлова в суд, так как спешит передать дело в апелляционную инстанцию по указанию руководства. При этом она не учитывает ни занятость сотрудников суда и конвоя, ни состояние здоровья Орлова.

"Например, 21, 25 и 26 марта Орлова доставляли в суд, но держали в конвойном помещении, потому что сотрудники суда не могли организовать ознакомление с протоколом. Постоянные выезды Орлова в суд, равно как и условия перевозки и содержания во время выездов в совокупности составляют жестокое и унижающее достоинство обращение и нарушают права Орлова», - говорится в жалобах адвокатов.

Защита и близкие 70-летнего правозащитника беспокоятся о его состоянии, поскольку изнуряющие поездки лишают его отдыха, питания и прогулок. Сама поездка в суд, которая занимает несколько часов утром и вечером, проходит "в полностью заполненном автозаке, в котором нет отопления или нормальной вентиляции". "Другие пассажиры курят, и Орлову приходится все это время вдыхать табачный дым. Из-за постоянных поездок Орлов простудился, он и защита заявляли об этом и устно, и письменно, но ситуация не изменилась", - отмечают коллеги правозащитника.

Они также указали, что поездки грубо нарушают право Орлова на юридическую защиту - он не может встретиться со своим адвокатом в СИЗО для подготовки к апелляции, а во время встреч в суде "конвойные внимательно слушают и контролируют любые коммуникации между защитницей и Орловым", запрещая им разговаривать "не по делу".

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