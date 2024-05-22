Активист ПНФА задержан в Нахичевани

22 мая 2024, 03:10

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Имран Гурбанлы задержан в Нахичеванской автономной республике. Соратники связали преследование с его публикациями в социальных сетях.

21 мая в Шарурском районе Нахичеванской автономной республики (НАР) был задержан местный активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Имран Гурбанлы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Нахичеванского регионального отделения партии Яшар Багирсой.

"Имран успел позвонить и сообщить мне, что за ним пришли сотрудники полиции и его увозят в Шарурский районный отдел (полиции). После этого связь оборвалась. Потом его телефон был вне доступа", - рассказал Багирсой.

По его словам, Гурбанлы в свое время был избран председателем меджлиса районного отделения ПНФА.

"Но, как и многие другие члены ПНФА, Имран Гурбанлы в поисках работы в основном проживает за пределами республики. Имран в последние 20 лет находится на заработках в Турции, живет в Стамбуле, работает там, пересылает деньги семье. В год два-три раза он приезжает в Шарур на несколько дней, чтобы проведать свою семью. В этот раз он приехал 18 мая, а 21 мая его задержали", - сказал Багирсой.

Он связывает задержание Гурбанлы с его публикациями в социальных сетях. "Имран, хотя и живет в Турции, но отслеживает события в Азербайджане. В социальных сетях публикует посты с критикой в адрес власти. Часто он репостит статусы других оппозиционеров. Очевидно, его задержали из-за какого-то его поста или комментария. Ни его семье, ни нам в Шарурской полиции не предоставляют информации о причинах задержания", - отметил Багирсой.

В пресс-службе МВД НАР корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о задержании Гурбанлы. При этом в ведомстве не уточнили, по какому делу он задержан, административному или уголовному, также не сообщив, что ему вменяется.

"Да, это лицо (Имран Гурбанлы) задержано, в его отношении ведется расследование", - сказали в региональном МВД, воздержавшись от других комментариев.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов отметил, что в "НАР давно уже нет никакой оппозиционной деятельности".

"Долгие годы управлявший регионом Васиф Талыбов установил жесткую авторитарную систему, где вообще не осталось места инакомыслию. Многие критики власти вынуждены были покинуть регион или даже вообще Азербайджан, уехать в другие страны. Некоторые оппозиционные партии формально имеют свои ячейки в регионе, но какой-либо реальной политической деятельности у них нет. Хотя Талыбова уже нет, но перемен в политической жизни региона не произошло - там по-прежнему нет независимых СМИ, нет проявлений оппозиционной политической жизни. Правда, иногда недовольные граждане проводят спонтанные протестные акции с социальными требованиями, но какого-либо организованного протестного движения с оформленными политическими целями и требованиями нет. Думаю, что задержание Имрана Гурбанлы связано с его какими-то постами в социальных сетях, а не конкретной практической политической деятельностью, тем более что он жил в основном в Турции", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что 62-летний Васиф Талыбов, занимавший пост председателя Верховного меджлиса НАР с 1995 года, в декабре 2022 года подал в отставку, сообщила пресс-служба регионального парламента. Первый заместитель спикера верховного меджлиса НАР Азер Зейналов отметил, что глава регионального парламента мотивировал свое обращение об уходе с должности состоянием здоровья. Аналитики в Баку связали отставку Талибова с политикой централизации власти, ожидая сужения полномочий автономии или даже полной ее отмены.

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