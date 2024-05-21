Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор бизнесмену Варшавскому

21 мая 2024, 14:18

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Ростовской облсуд оставил в силе приговор суда предыдущей инстанции, признавшего виновным бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Вадима Варшавского в крупном мошенничестве с кредитными деньгами, и приговорившего его к семи годам и десяти месяцам заключения.

Как информировал "Кавказский узел", 3 ноября 2023 года в Ростове-на-Дону начался судебный процесс по делу бывшего депутата Госдумы, ростовского предпринимателя Вадима Варшавского, ранее осужденного за неуплату налогов и хищение кредитных средств. Подсудимый не признал в суде вину в злоупотреблении полномочиями и покушении на мошенничество.

Ростовский областной суд отклонил апелляционную жалобу Вадима Варшавского на приговор Ленинского райсуда, который назначил Варшавскому 7 лет и 10 месяцев лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере и в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Областной суд лишь изменил приговор, засчитав срок пребывания Варшавского под домашним арестом и в СИЗО в счет отбытия срока наказания.

На суде Вадим Варшавский заявил, что обвинен в попытке хищения средств своей собственной компании, и что исследования материалов расследования доказали его невиновность. Он просил суд оправдать его и подчеркнул, что готов отстаивать свою невиновность вплоть до Верховного суда, сообщил "Блокнот Волгоград".

Защита Варшавского также просила суд оправдать его за отсутствием состава преступления. Прокурор попросил суд отклонить апелляционную жалобу, заявив, что оснований для оправдания не имеется.

Напомним, по версии следствия, Вадим Варшавский в бытность гендиректора компании "ДонБиоТех", пытался похитить средства Россельхозбанка при строительстве в Волгодонске завода "ДонБиоТех". Для этого он представил банку сфальсифицированные документы, рассчитывая получить транш в десять миллионов рублей. В банке усомнились в подлинности документов и отказали в выдаче денег. Следствие также считает, что Варшавский заключал заведомо невыгодные для "ДонБиоТеха" сделки, чем привел компанию к банкротству.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года Варшавский был приговорен к трем годам и шести месяцам заключения по делу о неуплате налогов возглавляемым им Ростовским электрометаллургическим заводом (РЭМЗ) на общую сумму более 490 миллионов рублей.

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