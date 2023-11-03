Варшавский отказался признать вину по новому делу о мошенничестве

03 ноября 2023, 09:34

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Процесс по делу бывшего депутата Госдумы, ростовского предпринимателя Вадима Варшавского, ранее осужденного за неуплату налогов и хищение кредитных средств, начался в Ростове-на-Дону. Подсудимый не признал в суде вину в злоупотреблении полномочиями и покушении на мошенничество.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря 2019 года бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский был осужден на 3,5 года колонии по делу о неуплате налогов возглавляемым им Ростовским электрометаллургическим заводом (РЭМЗ) на общую сумму более 490 миллионов рублей. В октябре Варшавский был обвинен в злоупотреблении полномочиями и покушении на мошенничество в сфере кредитования.

В Ростове-на-Дону начался процесс по делу Варшавского. Это уже третий суд над Вадимом Варшавским. Сейчас его судят по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ) и покушении на мошенничество в сфере кредитования (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159.1 УК РФ). Согласно материалам дела, для финансирования строительства "ДонБиоТех" Варшавский получил кредитную линию в Россельхозбанке с лимитом порядка 12 млрд рублей. Деньги выделялись траншами и только по факту выполнения работ. В конце 2017 года Варшавский подготовил и отправил в банк пакет документов с актами приемки работ для их оплаты. Но, согласно версии обвинения, отраженный в актах объем работ был больше на 10,6 млн рублей. Обвинение считает, что таким образом Варшавский хотел похитить указанную сумму, но к тому времени Россельхозбанк остановил финансирование проекта, пишет "Коммерсант".

Кроме того, Варшавский обвиняется в заключении заведомо невыгодных для "ДонБиоТеха" сделок, которые привели к банкротству компании. Обвинение считает, что он неоднократно позволял поставщикам оборудования на завод переносить поставки на более поздние сроки, отказавшись от претензионных действий в отношении контрагентов. В результате совокупный размер авансов, перечисленных проблемным поставщикам, составил 1,28 млрд рублей. Подсудимый не признал вину. По его словам, абсурдно обвинять его в хищении 10 млн рублей у банка, при том, что он вложил в проект собственные средства. "Я вложил в этот проект своих личных 2 млрд рублей. Это подтверждается документами. Зачем мне нужно было воровать 10 млн?" - цитирует предпринимателя издание.

Также Варшавский заявил, что не имел полномочий осуществлять приемку выполненных работ. Он пояснил, что акты приемки составлялись компанией "Гео Инвест", которая по настоянию Россельхозбанка осуществляла функции надзорной организации. Задержку поставок технологического оборудования на завод обвиняемый объяснил сложностью в расчетах в адрес европейских изготовителей техники, которые возникли из-за санкций, введенных в отношении Россельхозбанка в 2014 году.

Напомним, Варшавский в 2019 году был осужден на три с половиной года за неуплату налогов, в 2021 году Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил его к семи годам колонии общего режима за хищение в 2012 году у банка "Петрокоммерц" 2,8 миллиарда рублей кредитных средств, которые были выданы на развитие ОАО "Златоустовский металлургический завод", совладельцем которого он был.