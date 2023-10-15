Вадиму Варшавскому предъявлено новое обвинение

15 октября 2023, 05:57

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Бывший депутат Государственной Думы России, ростовский предприниматель Вадим Варшавский, ранее осужденный за неуплату налогов и хищение кредитных средств, обвинен в злоупотреблении полномочиями и покушении на мошенничество в сфере кредитования.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря 2019 года бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский был осужден на 3,5 года колонии по делу о неуплате налогов возглавляемым им Ростовским электрометаллургическим заводом (РЭМЗ) на общую сумму более 490 миллионов рублей.

Бывший депутат Госдумы, ростовский предприниматель Вадим Варшавский обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ) и покушении на мошенничество в сфере кредитования (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159.1 УК РФ), пишет 13 октября "Ростов-газета".

По версии обвинения, Варшавский пытался похитить средства Россельхозбанка при строительстве в Волгодонске завода "ДонБиоТех". Для этого он представил банку сфальсифицированные документы, рассчитывая получить транш в десять миллионов рублей. В банке усомнились в подлинности документов и отказали в выдаче денег.

Обвинение в злоупотреблении полномочиями также относится к периоду реализации проекта завода. По версии обвинения, Варшавский, будучи руководителем компании "ДонБиоТех" заключал заведомо невыгодные для ее сделки, чем привел компанию к банкротству, информирует "Коммерсант".

Помимо того, что Варшавский в 2019 году был осужден на три с половиной года за неуплату налогов, в 2021 году Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил его к семи годам колонии общего режима за хищение в 2012 году у банка "Петрокоммерц" 2,8 миллиарда рублей кредитных средств, которые были выданы на развитие ОАО "Златоустовский металлургический завод", совладельцем которого он был.

Процесс по делу Варшавского поступил на рассмотрение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. На сайте суда указано, что предварительное слушание должно было состояться 11 октября, однако заседание было перенесено на 26 октября "по другим основаниям". Представителям потерпевших сторон по делу являются заместитель начальник службы безопасности Ростовского регионального отделения АО "Россельхозбанк" и конкурсный управляющий ООО "ДонБиоТех".

Комментариями Варшавского по поводу приговоров и очередного обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

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