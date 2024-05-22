Карабахские беженцы потребовали приостановить реализацию жилищной программы

22 мая 2024, 04:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Армении должно приостановить реализацию программы обеспечения жильем беженцев из Нагорного Карабаха, а вынужденным переселенцам следует воздержаться от использования программы, говорится в заявлении общественных организаций.

Как писал "Кавказский узел",16 мая правительство Армении утвердило госпрограмму по обеспечению жильем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Беженцы, однако, раскритиковали ее, утверждая, что она не соответствует ожиданиям и станет причиной для эмиграции из страны.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. 18 января правозащитники сообщили, что нежелание переселенцев получать гражданство Армении обусловлено опасениями, что их лишат финансовой поддержки правительства. Власти при этом заверили, что все выплаты для беженцев сохранятся. 25 марта глава МВД Армении сообщил, что более 79 тысяч карабахских беженцев прошло регистрацию в Армении, но за гражданством обратились лишь 1437 человек. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

"Инициатива обеспечения жильем народа Арцаха", которая объединяет 30 общественных организаций, представляющих интересы беженцев из Нагорного Карабаха, осудила принятую правительством Армении государственную программу по обеспечению жильем вынужденных переселенцев.

«Несмотря на неоднократно представленные нами предложения упомянутое решение правительства РА не учитывает ни стратегическую цель коллективного возвращения в Арцаха (Нагорного Карабаха), ни необходимость общинного расселения. Оно неспособно в полной мере удовлетворить даже индивидуальные и семейные жилищные потребности большинства вынужденных переселенцев», - говорится в заявлении инициативы, распространенном 21 мая, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

По мнению авторов заявления, упомянутая программа "лишь стимулируется дальнейшую эмиграцию народа Арцаха (Нагорного Карабаха) из Матери-Армении и углубление уровня бедности". «Данное решение было принято практически в нулевых условиях инклюзивности, нарушены декларированные принципы гласности, доступности, прозрачности и публичной подотчетности, а также многочисленные положения Закона Армении «О нормативных правовых актах» и постановления правительства», - также отметили они.

Авторы заявления обвинили власти Армении в том, что они «проигнорировали постоянные и конструктивные предложения и просьбы «Инициативы по обеспечению нужд народа Арцаха» принять участие в разработке проекта и обеспечить надлежащее общественное обсуждение этого важного проекта».

«Требуем от правительства Армении в короткий срок приостановить одобренный проект и вынести его на общественное обсуждение в соответствии с законодательством РА. Призываем лиц, вынужденно перемещенных из Арцаха (Нагорного Карабаха), воздержаться от использования программы в этой форме до тех пор, пока она не пройдет надлежащую фундаментальную проверку. Если правительство РА не выполнит вышеуказанное требование, инициатива выберет другие методы борьбы», - говорится в заключении заявлении.

Общественный деятель, вынужденная переселенка из Гадрутского района Нагорного Карабаха Лиана Петросян сообщила в соцсетях, что провела опрос среди пользователей "более 2 тысяч человек". "Большинство жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) высказали свое негативное мнение по поводу решения правительства <...> Многие уверены, что мало того, что программа не решает проблемы жилья, но и создают новые, так как ограничительных условий много», - сообщила она.

В соцсетях она опубликовала открытое письмо к правительству Армении, где призвала пересмотреть жилищную программу и улучшить ее. В частности она предложила выдать семьям погибших в ходе карабахского конфликта деньги на приобретение жилья вне зависимости от выбора места жительства. Также она предложила исключить норму о признании гражданства Армении обязательным условием для участия в программе, предоставить специальные условия для семей до четырех человек, а также разрешить приобретать жилье в населенных пунктах в окрестностях Еревана.

Семья Рузанны Айрапетян из Аскеранского района Нагорного Карабаха сейчас проживает в поселке Айнтап в Армении. Рузанна проработала в школе 35 лет, преподавая математику и физику. Сейчас она безработная, так как в местной школе нет вакансий. Корреспонденту "Кавказского узла" она призналась, что недовольна программой по обеспечению жильем беженцев. «Мы - семья из четырех человек, ни у кого нет постоянной работы. Во-первых, даже если мы получим деньги, таких цен на жилье нет. Кроме того, у нас ни у кого нет постоянной работы, а значит, вернуть кредит, даже беспроцентный, мы не сможем. Кроме того, наша семья станет бенефициаром только на третьем этапе, то есть через два года, а до того момента кто знает, что будет в стране. Поэтому мы не сильно настроены, что в скором времени у нас будет жилье», - сказала Айрапетян.

В жилищной программе ничего не говорится о строительстве социальных квартир

«В жилищной программе ничего не говорится о строительстве социальных квартир для тех, кто не сможет на полученные деньги купить жилье – это одинокие беженцы или малочисленные семьи из двух или трех человек», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" беженка из Степанакерта Нонна Гукасян.

По ее словам, десятки тысяч пенсионеров и инвалидов тоже вынуждены были уехать из Нагорного Карабаха. «У большинства была своя недвижимость. А из программы следует, что непонятно, что с ними будет», - заметила Гукасян.

Она отметила, что у каждой семьи из Нагорного Карабаха есть документ о владении недвижимостью и надо обеспечивать жильем, исходя из этих документов. «Эта программа будет полезна только многочисленным семьям, а остальные просто откажутся от участия», - добавил Гукасян.

Программа не оправдала надежд многих беженцев, поэтому многие семьи уедут из Армении, заявил Эдуард Амирджанян. «Уверен, многие ждали, что правительство Армении действительно предложит программу, которая улучшит социально-бытовые условия беженцев. Но в итоге опять будут очереди в паспортных отделениях для получения гражданства, и ипотека, которая еще неизвестно, будет ли выдана без бюрократической волокиты. Поэтому многие уедут. Особенно большой отток будет с началом летних каникул в школах. Уже много моих знакомых изъявили желание уехать», - сказал отец двоих детей из Степанакерта.

Софья Саргсян из Мартакертского района Нагорного Карабаха уверена, что «жилищная программа разработана так, чтобы многие уехали из Армении, а условие с принятием гражданства выдвинуто для того, чтоб закрыть тему Арцаха (Нагорного Карабаха)». «Предоставляемая сумма не соответствует ценам на жилье. Будут проблемы с возвращением кредита. Я считаю, что было бы справедливее предоставлять жилье только обладателям статуса беженцев», - считает женщина.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.