Азербайджан вручил Франции ноту протеста из-за митинга у посольства

19 сентября 2022, 16:28

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Министерство иностранных дел Азербайджана вручило послу Франции ноту протеста в связи с нападением на посольство Азербайджана во Франции.

Как писал "Кавказский узел", Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту нападения на азербайджанское посольство во Франции. МИД Азербайджана выразил обеспокоенность за безопасность дипмиссий страны за рубежом.

Посол Азербайджана обвинил армян в нападении на представительство в Париже 18 сентября. Глава дипмиссии Рахман Мустафаев заявил, что правительство Франции не организовало должным образом охрану здания посольства и проигнорировало просьбу азербайджанской стороны об обеспечении безопасности дипмиссии.

Посол Франции в Азербайджане Закари Грос был сегодня вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, где ему была вручена нота протеста в связи с нападением на посольство Азербайджана во Франции, сообщило издание Report со ссылкой на МИД Азербайджана. "В ходе нападения был нанесен материальный ущерб зданию посольства, поставлены под угрозу деятельность дипломатического представительства и жизнь сотрудников", - говорится в публикации.

Заместитель главы МИД Азербайджана Халяф Халафов потребовал от французской стороны провести тщательное расследование "акта вандализма", дать ему правовую оценку, привлечь к ответственности виновных лиц и и обеспечить возмещение причиненного ущерба, информирует издание.

Посол Франции выразил сожаление в связи с инцидентом в посольстве Азербайджана и пообещал дать соответствующую правовую оценку инциденту.

Власти Армении на 16.25 мск 19 сентября не прокомментировали инцидент у посольства Азербайджана.

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