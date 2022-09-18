Посол Азербайджана обвинил армян в нападении на представительство в Париже

18 сентября 2022, 20:48

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Представители армянской диаспоры во Франции попытались проникнуть в посольство Азербайджана в Париже, заявил Рахман Мустафаев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс США осуждает азербайджанские обстрелы армянской территории. "Для нас имеет большое значение Армения, и мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти смертоносные удары Азербайджана по территории Армении", - сказала она. Это заявление прозвучало на фоне акции местных жителей, призвавших США повлиять на конфликт Армении с Азербайджаном. Обвинения в адрес Азербайджана, озвученные в Ереване спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, неприемлемы и являются попыткой заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов перед выборами в Конгресс США, заявил МИД Азербайджана.

17 сентября Нэнси Пелоси прибыла в Армению, чтобы на встречах с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Нацсобрания Аленом Симоняном и другими армянскими чиновниками обсудить армяно-американские отношения. Жители Еревана встретили Пелоси с армянскими и американскими флагами. Визит Нэнси Пелоси откроет для Армении новые возможности для развития отношений с западными странами, предположил руководитель исследовательского центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

Инцидент произошел в Париже сегодня. Агрессивно настроенные люди совершили нападение на здание посольства Азербайджана, приводит сообщение посла Азербайджана во Франции Рахмана Мустафаева "Интерфакс". От отметил, что к нападению причастны представители армянской диаспоры во Франции.

Мустафаев считает, что правительство Франции не организовали должным образом охрану здания посольства и проигнорировало просьбу азербайджанской стороны об обеспечении безопасности дипмиссии.

Нападавшие опрокинули железные заграждения перед посольством, а затем попытались взломать входную дверь здания и проникнуть внутрь, пишет Report.

На Youtube-канале Media Baku опубликовано видео под названием "Армяне совершили налет на посольство Азербайджана во Франции", на котором более 10 человек собрались у здания, у нескольких из них на плечи накинуты армянские флаги. Несколько человек убирают металлическое ограждение, подходят к двери здания и начинают пытаться выбить ее ногами и плечами, а затем один из них поднимает ограду и начинают ею наносить удары по двери. "Кавказский узел" не может подтвердить место и время действия на видеозаписи.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 августа неизвестные, напавшие на азербайджанское посольство в Великобритании, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. Британские правоохранители задержали восемь участников нападения. Ночью 6 августа около двух тысяч мусульман-шиитов провели акцию протеста в Баку, на которой потребовали от властей Великобритании усилить охрану азербайджанского посольства в Лондоне, после того как на него напали члены шиитской экстремистской организации.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.