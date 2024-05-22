Следком отказался возбуждать уголовное дело по заявлению Романа Мельниченко

22 мая 2024, 02:26

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Действия авторов передачи на волгоградском телевидении, которых Роман Мельниченко обвинил в разглашении персональных данных, содержат признаки административного правонарушения, но не уголовного преступления, сообщил следователь.

Как писал "Кавказский узел", личные данные волгоградцев были разглашены в эфире телеканала "Волгоград-1". Юристы указали на признаки уголовных преступлений в действиях журналистов телеканала, обнародовавших под видом журналистского расследования фамилии и места работы жителей города, пришедших с цветами к памятнику жертвам политических репрессий после смерти Навального. Роман Мельниченко, уволенный из Волгоградского государственного университета за оппозиционные высказывания, подал жалобу в районную прокуратуру на местный телеканал, который обнародовал его персональные данные и обвинил во вредительстве из-за акции в память об Алексее Навальном. Мельниченко потребовал завести уголовное дело. 11 апреля прокуратура Центрального района Волгограда предложила Следкому рассмотреть обращение Мельниченко по существу.

По мнению юриста Романа Мельниченко, в действия журналиста Сергея Мазанова и бывшего депутата городской думы Волгограда Романа Потоловского усматриваются признаки преступления по части 2 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). «Нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно - незаконное собирание и распространение сведений о моей частной жизни и других волгоградцев, составляющих личную тайну, без их согласия, а также распространение этих сведений в СМИ», - сказал он 21 мая корреспонденту "Кавказского узла".

Мельниченко показал корреспонденту копию ответного письма, которое направил на его заявление о возбуждении уголовного дела руководитель следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области В.В. Суров (письмо №395-167т-24/63). «Сведения о фамилии, имени и адресе места жительства к сведениям, составляющим личную тайну не относятся», - говорится в письме.

При этом следователь поясняет, что «объективная сторона преступления характеризуется активной формой поведения и выражается в выполнении одного из следующих альтернативных действий». Далее подполковник юстиции перечисляет эти действия: незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, «без его согласия», незаконное распространение таких сведений без согласия лица, распространение этих сведений в СМИ, «что характеризует не только само деяние, но и способ его совершения». «Собирание и распространение информации, основанное на положениях закона <…> не образует рассматриваемого состава преступления», - пишет он.

При этом следователь уточняет, что ответственность за распространение персональных данных существует, но она административная и квалифицируется статьей 13.11 КоАП РФ. Наказание для гражданских лиц по данной статье - от двух тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч рублей до 18 миллионов рублей.

Роман Мельниченко не согласен с мнением подполковника юстиции Сурова. «(Мазанов и Потоловский) обвинялись не в распространении этих сведений, а в распространении сведений об исполнении Романом Мельниченко, то есть мною, религиозного обряда - поклонения усопшим (в день памяти Алексея Навального). Именно эти сведения распространил обвиняемый Сергей Мазанов», - сказал Роман Мельниченко.

Он процитировал слова журналиста Мазанова, сказанные им в эфире: «Роман Григорьевич (Мельниченко) один из первых пришёл. Возложить, понимаешь, не исправило человека ни увольнение, ни наказание какое-то административное. Вот он тоже там возложил цветочки".

«При этом Следственный комитет не указал, что он отказывает в возбуждении уголовного дела, а передал дело начальнику полиции областного ГУ МВД о привлечении Мазанова и его сообщника (Потоловского) к административной ответственности по статье 13.11 КоАП РФ. Эту чиновническую схему перефутболивания в своё время обыграл Аркадий Райкин в миниатюре "Запустить дурочку". Когда вместо того, чтобы исполнить свои служебные обязанности, чиновники Следственного комитета передают дело полиции, тем самым умывая свои руки. Но этот не тот случай, когда им это сойдёт даже с вымытых рук», - заявил Роман Мельниченко.

Он предоставил также копию ответа областной прокуратуры на его аналогичное заявление. Начальник отдела по рассмотрению обращений граждан И.Ю. Фетюхина также перенаправила 20 мая его обращение в ГУ МВД по Волгоградской области.

Мельниченко сообщил, что решает вопрос о направлении в Следственный комитет РФ жалобы на ответ их регионального ведомства, так как он не получил ответ на главное свое требование — возбуждение уголовного дела. «Тем самым они (Следственный комитет области) ограничили наше (Мельниченко и иных пострадавших лиц) право на дальнейшее реагирование. Суд не примет от нас, например, заявление, так как официального отказа мы от Следкома не получили. Сейчас я намерен подать еще одно заявление в прокуратуру и Следственный комитет о разжигании журналистом Мазановым и Потоловским социальной розни», - сказал в конце беседы Роман Мельниченко.

Комментариями Сергея Мазанова и Романа Потоловского "Кавказский узел" пока не располагает.

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