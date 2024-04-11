Прокуратура отреагировала на жалобу Мельниченко о разглашении личных данных

11 апреля 2024, 20:37

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Прокуратура Центрального района Волгограда предложила Следкому рассмотреть по существу обращение Романа Мельниченко о разглашении личных данных в эфире местной телекомпании.

Как писал "Кавказский узел", личные данные волгоградцев были разглашены в эфире телеканала "Волгоград-1". Юристы указали на признаки уголовных преступлений в действиях журналистов телеканала, обнародовавших под видом журналистского расследования фамилии и места работы жителей города, пришедших с цветами к памятнику жертвам политических репрессий после смерти Навального. Роман Мельниченко, уволенный из Волгоградского государственного университета за оппозиционные высказывания, подал жалобу в районную прокуратуру на местный телеканал, который обнародовал его персональные данные и обвинил во вредительстве из-за акции в память об Алексее Навальном. Мельниченко потребовал завести уголовное дело. Межрегиональная общественная организация адвокатов и юристов «Инициатива-2018» направила в ООН, в следственные и надзорные органы России обращение о травле активистов и разглашении персональных данных.

Преподаватель и юрист Роман Мельниченко сообщил "Кавказскому узлу" о том, что 11 апреля он получил из прокуратуры Центрального района Волгограда ответ на его заявление. Мельниченко сообщил надзорному органу о травле, организованной телеканалом «Волгоград-1» и о публичном разглашении его персональных данных журналистом Сергеем Мазановым и бывшим депутатом гордумы Романом Потоловским.

Обращение Мельниченко "о нарушении неприкосновенности частной жизни, законности проведении оперативных мероприятий" с требованием привлечь виновных к ответственности направлено для рассмотрения "по существу в пределах имеющихся полномочий" руководителю следственного отдела по Центральному району Волгограда управления Следкома России по Волгоградской области, следует из документа, подписанного прокурором Центрального района Волгограда 9 апреля (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Посмотрим, как отреагирует Следственный комитет на мое заявление", - сказал Роман Мельниченко

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