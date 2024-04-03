Волгоградский активист пожаловался на разглашение личных данных

03 апреля 2024, 02:05

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Роман Мельниченко, уволенный из Волгоградского государственного университета за оппозиционные высказывания, подал жалобу в районную прокуратуру на местный телеканал, который обнародовал его персональные данные и обвинил во вредительстве из-за акции в память об Алексее Навальном. Мельниченко потребовал завести уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", волгоградское телевидение обнародовало имена людей, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память о Навальном, назвав их потенциальными "вредителями". Среди тех, чьи имена были обнародованы - бывший доцент Волгоградского госуниверситета Роман Мельниченко.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Роман Мельниченко вечером 2 апреля подал жалобу прокурору Центрального района Волгограда (копия жалобы имеется в распоряжении редакции Кавказского узла). В ней он сообщил надзорному органу, что 16 февраля «неустановленные работники правоохранительных органов получили задание осуществить оперативную съемку» у мемориала «Памятник жертв политических репрессий». По данным Мельниченко, у памятника на парковке находился автомобиль белого цвета, в котором была установлена скрытая камера. Неустановленные лица, по сообщению Мельниченко, проводили видеосъемку тех, что возлагал цветы к мемориалу в память об Алексее Навальном в период с 16 февраля по 1 марта 2024 года. У неустановленных лиц «возник умысел на незаконное распространение сведений о частной жизни граждан, зафиксированных в видео-материале», считает Мельниченко.

Затем, по его словам, на волгоградском телевидении вышла в эфир передача Сергея Мазанова, в которой были раскрыты персональные данные граждан, в том числе Мельниченко. Заявитель в жалобе процитировал фрагмент передачи, где речь шла о нем.

Роман Мельниченко видит в действиях тех, кто вел съемку и предал огласке персональные данные, преступления, предусмотренный частью 2 статьи 137 Уголовного кодекса РФ 1 . «На основании изложенного предписываю Вам вынести мотивированное постановление о направлении материалов по данному делу в Следственный комитет для решения об уголовном преследовании по выявленным фактам нарушения уголовного законодательства», - закончил свою жалобу Роман Мельниченко.

«Ответ из прокуратуры жду не ранее 30 дней. Также параллельно буду обращаться в другие надзорные и в следственные органы. В какие - пока не буду говорить. Но там будет идти речь об иных составах, совершенных Мазановым и бывшим депутатом Романом (Потоловским) преступлений в сфере религиозных обрядов, связанных с клеветой или ложным доносом, например. Обращусь и с иском в суд», - сказал в телефонном разговоре с корреспондентом «Кавказского узла» Роман Мельниченко.

Жалобу в полицию подал и активист Владимир Тельпук, чьи данные также были обнародованы в эфире телеканала. «Я подал жалобу в районное РОВД на сотрудников полиции, к которым я обращался с просьбой оградить меня от приставаний этих людей (Мазанова и Потоловского) у избирательного участка. Также планирую после консультации с юристом подать жалобу прокурору и иск в суд», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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