Цветы у памятника жертвам репрессий. Волгоград, 28 октября 2023 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".

26 марта 2024, 20:49

Волгоградское телевидение организовало травлю сторонников Навального

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Волгоградское телевидение обнародовало имена людей, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память о Навальном, назвав их потенциальными "вредителями".

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Имена и личные данные тех, кто участвовал в акциях памяти Алексея Навального в Волгограде, раскрыли в эфире местного телевидения, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Ведущие программы «Разговор онлайн» на телеканале «Волгоград 1» сказали, что провели «расследование» о жителях города, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. "Владимир Владимирович сказал бороться, вот мы своими методами и будем бороться», — сказал один из ведущих.

Как следует из видео, фрагмент которого разместил Telegram-канал "Дозор Волгоград", "памятник жертвам репрессий прям местом паломничества стал вот этих вот навальнистов" - говорит ведущий. 

"Вот уже недели две мы проводим наше расследование, кто же возлагает цветы. Эти люди они учат наших детей, работают в банках, крупных фирмах, причем серьезных фирмах", - говорит ведущий. После этого он начинает оглашать имена, указывая место работы, а на экране появляется фотография. 

"Они могут быть кротам, они могут вредить", - говорит второй ведущий. 

Также показан фрагмент съемки одного из жителей Волгограда, который пришел с двумя цветками к памятнику жертвам политических репрессий.  В кадре видны сотрудники полиции. Сотрудник телеканала заявил, что мужчина устно пожаловался на действия журналистов полицейских.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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