Волгоградские активисты потребовали наказать телеканал за разглашение личных данных

09 апреля 2024, 22:00

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Межрегиональная общественная организация адвокатов и юристов "Инициатива-2018" направила в ООН, в следственные и надзорные органы России обращение о разглашении персональных данных и травле активистов организованной телеканалом "Волгоград-1". Активисты, которых показали в эфире волгоградской телекомпании после возложения цветов в память об Алексее Навальном, пока не получили ответа на свои жалобы в Следком и прокуратуру. Они выразили надежду, что привлечение внимания международных структур поможет остановить травлю.

Как писал "Кавказский узел", волгоградцы, личные данные которых разгласили в эфире телеканала "Волгоград-1", заявили о намерении обратиться с жалобами в правоохранительные и надзорные органы. Юристы указали на признаки уголовных преступлений в действиях журналистов телеканала, обнародовавших под видом журналистского расследования фамилии и места работы жителей города, пришедших с цветами к памятнику жертвам политических репрессий после смерти Навального. Роман Мельниченко, уволенный из Волгоградского государственного университета за оппозиционные высказывания, подал жалобу в районную прокуратуру на местный телеканал, который обнародовал его персональные данные и обвинил во вредительстве из-за акции в память об Алексее Навальном. Мельниченко потребовал завести уголовное дело.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Межрегиональная общественная организация адвокатов и юристов «Инициатива-2018» распространила заявление «о недопустимости преследований адвоката (этот статус сейчас приостановлен), кандидата юридических наук, доцента и правозащитника Романа Григорьевича Мельниченко» (заявление имеется в распоряжении редакции "Кавказского узла"). В своем обращении подписанты сообщили о том, что Роман Мельниченко дважды подвергался преследованиям: в апреле 2022 года и в марте 2024 года. Оба раза травля осуществлялась с помощью местных СМИ.

"Ведущими (телеканала «Волгоград-1") фактически была организована травля и пропагандировалась необходимость осуществления репрессий в отношении Романа Мельниченко и других жителей города Волгограда, а их персональные данные были раскрыты", - утверждается в заявлении.

Заявление "Инициативы-2018" было отправлено в палату адвокатов Волгоградской области, Федеральную палату адвокатов РФ, в международные правозащитные организации, в органы ООН. Всем им сообщили о преследовании Романа Мельниченко и предложили "рассмотреть возможность оказания содействия в противодействии им всеми имеющимися в их распоряжении способами". Также заявление было отправлено в Следственный комитет РФ и в Генеральную прокуратуру с требование предпринять меры, «направленные на привлечение лиц, пропагандирующих травлю и внесудебные расправы над Романом Мельниченко и другими гражданами РФ к предусмотренной законом ответственности».

Мельниченко считает, что привлечение внимания международных структур способно оказать влияние на действия российских властей и силовиков. "Моя практика (увольнение и преследование в рамках административного производства) показала, что власти весьма чутко реагируют на международно-правовую публичность. Если гражданин держится в рамках действующего законодательства РФ, то его оставляют в покое. Органы напишут отказ на заявления о возбуждении уголовного дела, но не формальный, а полноценный. Это даст хороший материал для дальнейшей работы", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Роман Мельниченко.

После подачи заявлений идет первый этап, который Мельниченко назвал "перекидыванием". Прокуратура Центрального района будет "сбрасывать заявление на другую прокуратуру" и пришлет заявителю об этом сообщение."Пока еще этот этап не наступил. С марта на меня давление не оказывается. Они давят лишь на тех, кто прячется. В полицию я заявлений никаких не писал. Мазанов (ведущий телеканала «Волгоград-1») не извинился, слово в своей передаче мне не предоставил", - пояснил Мельниченко.

Роман Мельниченко рассказал, что не был инициатором составления заявления "Инициативы-2018" - "это инициатива правления" организации. Он также заметил, что ответа на его жалобу из прокуратуры он не получил, так как не вышли еще установленные законом сроки. Он также пояснил, что его статус адвоката был приостановлен по двум основаниям: "не согласие с узурпацией власти в адвокатской палате Волгоградской области функционерами" и по семейным обстоятельствам. Статус адвоката Мельниченко получил в 1996 году. Приостановил его в 2010 году.

Владимир Тельпук, который также был показан в сюжете телекомпании, отправил 18 марта жалобу на бездействие полицейских во время инцидента у участкового избирательного участка. Тогда к Тельпуку, пришедшему с двумя хризантемами, пристали с вопросами журналист Сергей Мазанов и бывший депутат гордумы Роман Потоловский. "Ответ (из полиции) еще не получил. У них 30 дней с момента регистрации моего заявления. Плюс неделя пока дойдет (ответ). В конце месяца буду писать жалобу в прокуратуру", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Тельпук.

Еще один пострадавший от действий телеканала «Волгоград-1», которому смог дозвониться корреспондент, Руслан Нурушев. Ему 50 лет. Он юрист. Работает в юридической фирме. Руслан — известный в Волгограде активист. Трижды он был оштрафован за несанкционированные акции протеста, трижды — за дискредитацию армии, дважды подвергался арестам.

24 февраля 2022 года в Волгограде прошли пацифистские пикеты. Задержаны были не менее 18 пикетчиков, в том числе Руслан Нурушев. Впоследствии Нурушев был оштрафован на 125 тысяч рублей за размещение листовок, которые суд признал дискредитацией армии.

3 апреля Руслан подал заявление в областное управление Следственного комитета РФ с требованием расследовать факт разглашения на телевидении его персональных данных. Нурушев также планирует написать заявление в Роскомнадзор. В суд обращаться он не собирается.

"Когда увидел себя в телевизоре почувствовал возмущение. Кому какое дело, кому я цветы возлагаю? Видел там (у памятника жертвам политрепрессий) машину - следили за нами. Но это были явно не журналисты. Чистый слив это. Оперативники передали видео журналистам, те опубликовали. Но кому это было надо — журналистам или спецслужбам — трудно сказать. У нас госсистема сейчас черный ящик. Понять логику их действий невозможно", - сказал журналисту Руслан Нурушев.

Нурушев заметил, что угроз с момента выхода скандальной телепередачи в эфир ему не поступало. Давление на него никто не оказывает. Работодатель с пониманием отнесся к его гражданской позиции - никаких предложений об увольнении от него Нурушев не получал.

Со-руководитель организации "Инициатива 2018", доктор юридических наук, адвокат Адвокатской палаты Москвы, главный редактор журнала "Евразийская адвокатура", руководитель центра исследования проблем организации и деятельности адвокатуры Евразийского научно-исследовательского института проблем права Андрей Рагулин пояснил, что Мельниченко - один из основателей и членов "Инициативы-2018". "В связи с появлением в СМИ информации о его продолжающихся преследованиях, которые начались уже в 2022 году и степень опасности которых все возрастает, правление организации предложило подготовить обращение чтобы привлечь внимание к недопустимости подобного преследования граждан вообще и Мельниченко в частности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"..

Андрей Рагулин рассказал, что в рамках обращения, составители заявления, призывая его адресатов ведут речь не только о нем, но и обо всех лицах, "чьи права были нарушены" сюжетом волгоградской телекомпании.

Рагулин также пояснил, что в ООН заявление будет рассмотрено в трех органах — тремя так называемыми специальными докладчиками ООН: специальным докладчиком ООН по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации, специальным докладчиком ООН по вопросу о положении правозащитников и специальным докладчиком ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов.

Юрист Центра защиты прав СМИ* Вячеслав Пупыкин признал в действиях команды журналистов телеканала «Волгоград-1» «нарушение прав людей, чьи данные (они) распространяли». "Журналист вправе указывать персональные данные людей в своих материалах либо с согласия самого человека, либо, если указание персональных данных конкретного человека имеет существенный общественный интерес", - сказал Вячеслав сославшись на статью 6 Федерального закона «О персональных данных».

При этом он пояснил, что общественный интерес — это «не банальное любопытство, кто кому кладет цветы на могилу». Общественный интерес, по словам юриста, это "когда субъект персональных данных совершил и подозревается в совершении преступления или правонарушения и при этом важна его личность".

"То есть он (субъект) должен занимать такое положение в обществе, из-за которого у общества имеется повышенный интерес к его персоне и его поступкам. В данном случае, те, чьи персональные данные распространили, не совершили ничего наказуемого. И указание их персональных данных направлено лишь на осложнение им жизни", - сказал Вячеслав Пупыкин корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог Сергей Бойко назвал инцидент с оглашением в СМИ персональных данных оппозиционеров, возлагавших цветы к памятнику жертв политических репрессий в Волгограде, "классической попыткой запугать этих людей".

"Здесь (в телепередаче Сергея Мазанова на канале «Волгоград-1») мы видим элементы травли и доноса. Схема простая классическая — сначала публикуются в СМИ списки неугодных людей, затем с ними расторгают трудовые договоры, а потом наступает пора политических репрессий», - рассказал Сергей Бойко. При этом в качестве примера политолог привел массовые увольнения сотрудников московского метрополитена, которые попали в списки сторонников Навального в 2020-2021 годах.

Порядок рассмотрения жалоб граждан в прокуратуре определен Приказом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N45 "Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ", рассказал юрист Сергей Иващенко. Обращения граждан, согласно приказу, «разрешаются в течение 30 дней со дня регистрации» в канцеляриях прокуратур, а не требующие дополнительного изучения и проверки - в течение 15 дней.

"При этом, если запрос отправлял депутат в интересах граждан, то прежде чем отправить его заявителю, сотрудник, ответственный за подготовку ответа, обязан согласовать его у своего руководителя. Так что запросы в прокуратуру лучше писать через знакомого парламентария. Ответ получите качественнее. Замечу, что срок подготовки ответа может быть продлен еще на 30 дней, если нужны будут дополнительные меры проверки", - посоветовал юрист.

Если же ответственный сотрудник прокуратуры или следственного органа не отреагировал в установленные нормативными актами сроки, нужно писать жалобы сначала руководителю этого сотрудника, затем, если ответ не получен — нужно жаловаться в надзорные органы, - сказал Сергей Иващенко.

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