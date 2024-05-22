Выставка об истории адыгов заинтересовала жителей Черкесска

22 мая 2024, 05:08

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В Картинной галерее Черкесска открылась выставка "Адыги: рыцари, всадники, воины", экспонаты для которой предоставил Национальный музей республики Адыгея. Опрошенные "Кавказским узлом" посетители, среди которых было много студентов и школьников, отметили важность изучения родной истории.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая в Черкесске прошел митинг, участники которого заявили, что день окончания Кавказской войны - повод вспомнить предков, которые погибли во имя жизни будущих поколений. Власти должны помочь черкесам, которые желают вернуться на историческую родину, это поможет сохранению языка и культуры, считают они.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

21 мая в Картинной галерее Черкесска состоялось открытие гостевого выставочного проекта "Адыги: рыцари, всадники, воины". Экспонаты для этой выставки Картинной галерее Черкесска предоставил Национальный музей Республики Адыгея. В Черкесске экспозиция, открытие которой приурочили ко Дню памяти жертв Кавказской войны, пробудет до 11 июня.

Перед началом церемонии открытия студент Карачаево-Черкесского колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова в национальной одежде играл в одном из залов галереи на адыгском инструменте народную музыку. Посетители ходили по залам - в экспозиции их три - и с интересом рассматривали экспонаты: одежду, боевую амуницию, оружие, элементы экипировки адыгов - седла и так далее. Среди посетителей церемонии открытия выставки было немало молодых людей. В 15.00 мск началось открытие, к этому моменту на выставке собралось порядка 60-70 человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

Первым выступил министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов. Он поприветствовал гостей из Национального музея Адыгеи, отметив при этом, что даже не совсем уместно называть их гостями. "Мы всегда рядом, всегда вместе <...> Мы, народы, как братья любим друг друга, так же, как должны все народы Кавказа любить друг друга", - сказал Агирбов. Организацию выставочного проекта Национального музея Адыгеи в Черкесске он назвал ценным подарком. Агирбов также отметил, что выставка открывается в "непростой в эмоциональном плане день".

Министр культуры напомнил, что Карачаево-Черкесия почти весь XX век была в составе Ставропольского края, поэтому "большое количество музейных артефактов находится даже не здесь, а в Ставропольском краевом музее, а что-то - в Москве". "Мы сейчас большую работу проводим, чтобы хотя бы экспозиции оттуда к нам приезжали, и мы знали, могли видеть наше наследие", - сказал Агирбов.

По его словам, в Адыгее в этом плане ситуация намного лучше, там создан большой национальный музей, который очень интересно посещать. "Такого экскурса в историю, наверное, нигде на Кавказе не найти", - оценил чиновник Национальный музей Республики Адыгея. "Поэтому спасибо за ваш подарок нам", - заключил Агирбов.

После этого выступил руководитель Адыгэ Хасэ Карачаево-Черкесии Али Асланов. "У нас со вчерашнего дня (с 20 мая) много мероприятий, посвященных окончанию Кавказской войны. И очень символично, что братский народ, проживающий в республике Адыгея, сегодня (21 мая) приехал со своей выставкой. А вернее, с малой частицей ваших экспонатов. Я не раз был у вас, там действительно просто загляденье, всем советую посетить", - сказал он.

"Сегодня (21 мая) та дата, которую отмечают все адыги, абазины во всем мире, так как после окончания Кавказской войны они оказались разбросаны более чем в 50 странах. И где бы ни проживали, все эту историческую дату отмечают", - сказал Асланов.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов, говорится в справке "Кавказского узла".

"Мы вспоминаем те трагические события, которые случились с нашим народом. Важно знать нашу историю, что происходило с нашим народом", - отметил он.

Он отметил, что выставка - еще один способ погрузиться в историю своего народа. "Спасибо вам, очень вовремя, очень в тему", - заключил он.

После этого выступила замдиректора Национального музея Республики Адыгея Нальмес Шовгенова. Она поблагодарила тех, кто пригласил их в Черкесск - руководство Картинной галереи, министерства культуры Карачаево-Черкесии. "Наша выставка объездила уже много городов, но нам очень приятно, что именно сегодня, в такой знаменательный день, мы оказались здесь, в Черкесске", - сказала Шовгенова.

В жизни адыгского народа была такая веха, когда история разделилась на две половины - до войны и после войны

"В жизни адыгского народа была такая веха, когда история разделилась на две половины - до войны и после войны. Когда большая страна Черкесия после 21 мая 1864 года в принципе пропала с карт, хотя занимала огромную территорию еще в начале XIX века. И мы говорим, что приехали (с выставкой) к близким родственникам, поскольку считаем, что мы один народ. И мы очень рады вас всех видеть у нас на выставке", - сказала она.

Шовгенова пояснила, что "концепция выставки задумывалась так, чтобы показать, что черкесская цивилизация не была воинственной, что никогда адыги не завоевывали новых территорий и не покоряли другие народы, поскольку больше всего они ценили личную свободу и очень к этому относились бережно и трепетно". "Но сложилось так, что территория, на которой проживали адыги, это золотой мост между Европой и Азией, прекрасное в социогеографическом отношении место, так что жизнь вынудила черкесов, адыгов быть всегда воинами", - рассказала Шовгенова. На выставке можно проследить как раз эволюцию вооружения адыгского воина с древнейших времен до конца XIX века, отметила она.

После этого выступила руководитель отделения декоративно-прикладного искусства Колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова Эмма Лапугова. Она отметила, что среди посетителей выставки много студентов ее отделения. "Выставка очень познавательна для нас, не так много возможности возить студентов в другие города. А тут вы сами нам привезли, да еще такие интересные исторические экспонаты <...> Мы будем это изучать, обсуждать и постараемся прийти сюда еще с учебной целью", - сказала она.

Среди посетителей действительно было много молодежи. Девушка Милана ходила и фотографировала экспонаты. Она пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что учится в колледже имени Даурова и ей это нужно "по учебе". По словам девушки, на выставку ее пригласили преподаватели. Саму выставку она назвала "очень красивой и интересной".

Две совсем юные посетительницы выставки рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что учатся в 9 классе, однако пришли они на выставку сами, увидев информацию в социальных сетях. "Мне очень понравились кинжалы и черкески", - сказала одна из школьниц.

Девочки рассказали, что их интересуют подобные мероприятия. В частности, они посещали День черкесского флага. Дата 21 мая также имеет для них значение, но, как пояснили собеседницы, из-за занятий в школе они смогли прийти только на открытие выставки во второй половине дня. "Это история моих предков, моего народа, мне это очень важно", - сказала одна из девушек.

Ученик 11 класса пришел на выставку, узнав о ней в соцсетях. "Я хочу знать про свою культуру, про свой народ, про их быт, как они жили, а тут как раз очень много всего есть, что можно изучить. Мне кажется, это всё очень интересно", - сказал юноша корреспонденту "Кавказского узла".

Молодой человек Артур Ишеров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что учится не в колледже культуры и искусств, но, увидев в соцсетях сообщение об открытии выставки, решил прийти. Он назвал ее очень интересной. "Карты, которые окунают в историю, показывают границы, которые раньше были, картины, оружие - всё это очень вдохновляет, чтобы изучать дальше историю своего народа", - пояснил он.

На выставке были не только учащиеся, но и взрослые люди, в частности, представители творческой интеллигенции. Так, живописец Мухамед Хахандуков, чьи работы выставлены в этой же картинной галерее, выразил восхищение некоторыми экспонатами, о чем сообщил организаторам. "Экспозиция настолько отточена и отлажена, что воспринимать это можно только с восторгом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией. В 2023 году власти Кабардино-Балкарии запретили проводить 20 и 21 мая мероприятия в память о жертвах Кавказской войны, пригрозив ответственностью за нарушение запрета. В Нальчике состоялись мероприятия по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны, в том числе не разрешенное властями шествие по улицам города. Участники акций сочли важным сохранение адыгских традиций.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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