Участники митинга в Черкесске почтили погибших в Кавказской войне

21 мая 2024, 19:28

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День окончания Кавказской войны - повод вспомнить предков, которые погибли во имя жизни будущих поколений, рассказали "Кавказскому узлу" участники митинга в Черкесске. Власти должны помочь черкесам, которые желают вернуться на историческую родину, это поможет сохранению языка и культуры, считают они.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая жители Кабардино-Балкарии почтили память жертв Кавказской войны по случаю 160-летия ее окончания. Они собрались в Нальчике у памятника "Древо жизни". Сегодня в Нальчике состоялся митинг, участники которого отметили, что важно, храня память о предках, извлечь уроки из истории и думать о будущих поколениях. Сегодня, в День памяти жертв Кавказской войны, торжественные акции, посвященные ее окончанию, прошли в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

Митинг в память о жертвах Кавказской войны прошёл сегодня на окраине Черкесска, около монумента "Жертвам Кавказской войны 1763-1864 гг.". На нём собралось несколько сотен человек, они держали зелёные черкесские флаги со стрелами, красные абазинские с ладонью, можно было увидеть и флаги Абхазии, а также флаги Карачаево-Черкесии и России. Некоторые участники были в национальных костюмах.

Перед собравшимися на митинге выступили председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов, председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов, депутаты, общественники, представители духовенства. В частности, в самом начале мероприятия кадий Карачаево-Черкесии Муратбий Лайпанов прочитал дуа.

Всё мероприятие состояло из выступлений чиновников и представителей общественных организаций, также была объявлена минута молчания, после чего присутствующие возложили цветы и венки к монументу - и разошлись. Всё это заняло около часа.

Трое участников митинга на условиях анонимности сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что пришли на акцию "от работы" и не стали давать комментарии. Лишь один из них отметил, что на акцию пришли "сотрудники школ, детсадов".

Память тех, кто погиб на этой страшной войне, надо чтить всегда

Корреспонденту "Кавказского узла" удалось поговорить с несколькими местными жителями, которые пришли на митинг по собственному желанию. "Я пришёл сюда почтить память погибших в Кавказской войне 160 лет назад", - сказал житель Черкесска Ренат Шевкаров. "Я очень рад, что все пришли сюда почтить память так же, как и я, память тех, кто погиб на этой страшной войне, надо чтить всегда", - добавил он.

"Я пришёл почтить память предков, отметить окончание 101-летней войны в тот год, 160 лет назад", - сказал Мурадин Физиков, который пришёл на мероприятие с черкесским флагом. Он уточнил, что ходит на мероприятия 21 мая каждый год. "Важно знать свою историю, знать прошлое. Без этого не будет будущего", - добавил он.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов, говорится в справке "Кавказского узла".

Ещё один местный житель, Асхад, сказал, что, если есть возможность, позволяет работа, он всегда приходит на мероприятия 21 мая. "Этот день - день траура по нашим предкам, погибшим в войне. Надо отдать им должное, проявить уважение, почтить память. Благодаря им сейчас мы живем, наши семьи, наши дети", - напомнил он.

Местный житель Аслан пришёл на митинг с сыном младшего школьного возраста, у которого в руках был черкесский флажок. "Для нас, черкесов, это день скорби, и мы пришли почтить память наших предков. Для нас это традиция - и эти традиции, хабзэ, важно передать нашим детям", - подчеркнул он.

Наш народ истязали, разорвали, уничтожили, и я считаю, что нам надо об этом помнить

Участник митинга по имени Зауаль также сказал, что пришёл почтить память предков, и отметил с сожалением, что, если бы все были, как он, здесь должны бы быть тысячи людей, но это не так. "Наш народ истязали, разорвали, уничтожили, и я считаю, что нам надо об этом помнить. Кому-то, может, наплевать, а мне - нет. Я об этом помню и рассказываю своим детям. Мы не против России, но надо же подумать о тех, кто из-за тех событий оказался разбросан по более чем 50 странам. Есть те, кто хотел бы вернуться на свою историческую родину. Это было бы правильно. А сейчас наша нация во многом разделена, и я не исключаю, что в таких условиях нация исчезнет, язык исчезнет", - посетовал он.

17-летний житель Черкесска пришёл на митинг по своему желанию и в национальном костюме. "Я очень чту память своих предков и люблю свою культуру, и на любое мероприятие я надеваю наш национальный костюм", - пояснил старшеклассник. "Сегодня траурный день, и мы выходим на митинги, чтобы показать, что мы чтим память своих предков и гордимся ими, их подвигами, тем, что они сделали, чтобы мы сейчас жили", - добавил молодой человек.

Анзор Нашев, пришедший на митинг с черкесским флагом, считает для себя обязательным присутствие на таких акциях. "Сегодня у нас траур, 21 мая, я черкес по национальности, и это мой долг - тут находиться. Это память о наших предках, которые воевали, чтоб мы сегодня жили. Я желаю не только Кавказу, но и всей Российской Федерации, чтобы мы были сплоченными, как один кулак", - добавил он.

Напомним, 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией. В 2023 году власти Кабардино-Балкарии запретили проводить 20 и 21 мая мероприятия в память о жертвах Кавказской войны, пригрозив ответственностью за нарушение запрета. В Нальчике состоялись мероприятия по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны, в том числе не разрешенное властями шествие по улицам города. Участники акций сочли важным сохранение адыгских традиций.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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