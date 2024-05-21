Черкесские активисты в Нальчике напомнили о значении Кавказской войны

21 мая 2024, 16:35

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В результате Кавказской войны адыги были поставлены на грань уничтожения, подчеркнули участники митинга в Нальчике по случаю 160-й годовщины окончания войны. По их словам, важно, помня о памяти предков, извлечь уроки из истории и думать о будущих поколениях.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая жители Кабардино-Балкарии почтили память жертв Кавказской войны по случаю 160-летия ее окончания. Они собрались в Нальчике у памятника "Древо жизни". Участники акции рассказали, что стараются приходить каждый год, чтобы отдать дань памяти погибшим за независимость черкесского народа. Сегодня, в День памяти жертв Кавказской войны, торжественные акции, посвященные ее окончанию проходят в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

В Нальчике прошли памятные мероприятия, посвященные 160-й годовщине со времени окончания Кавказской войны. Сегодня прошла торжественная часть мероприятий. У памятника "Древо жизни" в Сквере Свободы собрались более тысячи нальчан, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В то же время более трехсот человек совершили пеший марш по центральной улице города – проспекту Ленина. Участники марша несли адыгские флаги, в толпе были видны также флаги Северной Осетии и Ингушетии. Представители этих республик прибыли в Кабардино-Балкарию, чтобы принять участие в памятных мероприятиях.

Участники марша сначала шли по тротуару, но свернув на проспект Шогенцукова, вышли на проезжую часть. Транспорт остановился, ожидая пока пройдет марш. Сотрудники полиции следили, чтобы все прошло без эксцессов. Дойдя до памятника, участники марша присоединились к присутствующим.

Митинг открыл министр культуры Кабардино-Балкарии Мухадин Кумахов. "Сегодня мы скорбим по тем, кто отдал свои жизни, вечная им память", - сказал он.

Выступивший на митинге президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков часть своей речи произнес на кабардинском языке. Он сказал, что 21 мая – день скорби. "Мы скорбим по тем, кто пал, и кто был вынужден отправиться в изгнание навстречу неисчислимым страданиям. Мысленно переносимся в те далекие времена, ставшие роковыми для судеб адыгского народа", - сказал он.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов, говорится в справке "Кавказского узла".

В результате Кавказской войны 90% адыгского народа потеряли, если не жизнь, то родину. Трагедия живет в народной памяти. Его отмечают во всех странах, где проживают адыги, подчеркнул Сохроков.

Он отметил, что подобные трагические страницы были в истории и других народов. Важно из этого извлечь уроки, чтобы в будущем избежать подобных трагедий.

Присоединение к Российскому государству в середине 16 века помогло противостоять иностранным захватчикам, спасло адыгов от разрушительных конфликтов и вечных воин на Кавказе

Президент Международной черкесской ассоциации считает, что, оглядываясь в прошлое, надо помнить не только трагические события, но и положительные страницы русско-адыгских отношений, которые начались задолго до Кавказской войны. "Присоединение к Российскому государству в середине 16-го века помогло противостоять иностранным захватчикам, спасло адыгов от разрушительных конфликтов и вечных воин на Кавказе", - подчеркнул он.

После минуты молчания в 12.00 мск Сохроков продолжил свое выступление.

Он сказал, что где бы адыги не жили, они должны понимать, что их историческая родина - Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея, а язык - адыгский (черкесский). И где бы они не жили, они должны делать все, чтобы историческая родина процветала в составе России. "Сегодня, к сожалению, есть нездоровые силы, которые пытаются спекулировать на национальных чувствах, но их усилия тщетны. Расколоть наш народ не удастся. Будущее черкесского народа возможно только в составе России вместе с другими народами", - завершил свою речь Сохроков.

После этого представители Духовного Управления мусульман Кабардино-Балкарии во главе с муфтием Хазретали Дзасежевым совершили дуа – поминальную молитву по погибшим.

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику. В нем приняло участие руководство республики во главе с Казбеком Коковым, члены правительства, депутаты парламента КБР, общественные организации.

Черкесский активист Идар Ципинов, присутствовавший на митинге, сказал, что этот день для него некая дань предкам, которые доблестно защищали свой уклад жизни, свои обычаи и традиции. "Я считаю, что это прекрасный повод еще раз задуматься, достойны ли мы наших предков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Активист считает проблемой то, что современные адыги гордятся своими предками, и в то же самое время упускают момент, чтобы потомки имели возможность гордиться достижениями адыгов на современном этапе. "Поэтому я считаю, что надо, воодушевляясь памятью о наших предках, созидать на благо наших потомков», - сказал Идар Ципинов.

Важно, чтобы адыги, где бы они не жили, помнили о свои традиции, историю

Молодой человек по имени Кантемир сказал, что 21 мая – самый важный день для адыгов.

"В этот день закончилась война, которая длилась более ста лет. Мы помним и чтим наших предков, которые сражались за свою независимость. Память о прошлом нас объединяет, консолидирует. Наш народ разрознен. Наши соотечественники живут в 50 странах мира. Важно, чтобы адыги, где бы они не жили, помнили о свои традиции, историю. Каждый черкес мечтает, чтобы наш народ воссоединился на своей исторической Родине", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией. В 2023 году власти Кабардино-Балкарии запретили проводить 20 и 21 мая мероприятия в память о жертвах Кавказской войны, пригрозив ответственностью за нарушение запрета. В Нальчике состоялись мероприятия по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны, в том числе не разрешенное властями шествие по улицам города. Участники акций сочли важным сохранение адыгских традиций.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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