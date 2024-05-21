Азербайджанский активист Ашуров пожаловался на отсутствие медпомощи в колонии

21 мая 2024, 15:43

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Активист Самир Ашуров пожаловался на отсутствие медицинской помощи в исправительном учреждении. Супруга активиста заявила, что несмотря на рекомендацию тюремного врача о срочной госпитализации в связи с болезнью сердца, Ашурова не переводят в лечебное учреждение пенитенциарной службы.

Как информировал "Кавказский узел", 29 марта 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров был возвращен из Германии на родину, а в апреле того же года его арестовали в Баку по обвинению в нападении на человека. Позже следователи дополнили дело обвинением в хулиганстве с использованием оружия. Ашуров отверг в суде все обвинения. Супруга Самира Ашурова Нурана Ашурова, проводившая акции в его поддержку, в августе 2023 года из-за угроз покинула Азербайджан вместе с двумя несовершеннолетними детьми и перебралась в Грузию. Прокурор просил суд приговорить Ашурова к восьми годам лишения свободы. 18 декабря 2023 года суд приговорил Ашурова к шести годам и шести месяцам лишения свободы. В феврале апелляционный суд утвердил приговор.

Об ухудшении состояния здоровья Самира Ашурова сообщила корреспонденту "Кавказского узла» супруга активиста Нурана Ашурова. По ее словам, он жалуется на сердечные боли.

"У Самира и ранее были проблемы с сердцем. Когда мы еще были в Германии, незадолго до нашей депортации, Самиру в связи с аритмией сделали хирургическую операцию – аблацию на сердце. После этого он стал чувствовать себя нормально. Но видимо, после перенесенного стресса в связи с незаконным арестом, несправедливым судом, содержания почти два года в замкнутом пространстве – узкой камере СИЗО, практического отсутствия доступа к свежему воздуху у Самира вновь начались старые проблемы с сердцем. Учащенное сердцебиение, боли в сердце у него начались в конце прошлого месяца. Он обратился за медицинской помощью. Более двух недель назад ему осмотрел врач, Самиру сделали электрокардиограмму. Медицинское заключение ему не выдали. Но врач сказал, что он должен срочно быть госпитализирован", - рассказала Н.Ашурова.

Однако, по ее словам, нв больницу он так и не переден.

"Самиру говорят ждать субботы, так как больных в лечебное учреждение пенитенциарной службы отправляют по субботам. Но прошло уже две субботы, а он все еще в колонии, где не получает никакого лечения. С сердцем нельзя шутить, в любой момент может случиться непоправимое. Не оказывая ему помощи, не переводя его в больницу его обрекают на смерть. Мало того, что моего мужа незаконно лишили свободы, что, хотят теперь лишить его и жизни?", - возмутилась жена активиста.

Она сказала, что по номерам. указанным на сайте пенитенциарной службы, не может дозвониться до ведомства.

"Я обращалась в Красный Крест. Там обещали через два дня пойти к Самиру и помочь ему. Но прошло недели, и его еще не посетили", - отметила Н.Ашурова.

Адвокат Самира Ашурова Эльчин Садыгов сказал, что вопрос с лечением Самира Ашурова должен решаться пенитенциарной службой и главным медицинским управлением минюста. Государство ответственно за здоровье и жизнь осужденных, поэтому эти государственные структуры должны обеспечить оказание эффективной медицинской помощи осужденному, сказал адвокат.

В главном медуправлении минюста отказались от комментариев.

В Бакинском представительстве МККК корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что организация в соответствии со своим мандатом не раскрывает имен, посещаемых лиц в местах заключения Представители пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Дело Ашурова является политическим, заявил ранее сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов. "Самир Ашуров до эмиграции в Европу дважды подвергался административным арестам за участие в антиправительственных политических акциях. В Германии он продолжал борьбу за права человека в Азербайджане, участвовал в протестные акциях и затем был арестован спустя 20 дней после депортации в Баку. До него были арестованы четверо депортированных из Германии активистов - Муталлим Оруджев, Малик Рзаева, Пюнхан Керимли и Джафар Мирзоев. Стал бы после всего этого Ашуров на кого-то нападать? Нет, конечно, очевидно, что против него была совершена провокация", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

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