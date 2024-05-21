21 мая 2024, 11:29

Астраханец заподозрен в создании ячейки АУЕ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время отбывания наказания в колонии №8 житель Астраханской области организовал деятельность ячейки экстремистской организации "Арестантское уголовное единство"* и собирал деньги с заключенных, считает следствие.

По версии следствия, неоднократно судимый 28-летний астраханец в январе 2022 года во время отбывания наказания в колонии №8 занял высшее положение в преступной иерархии, получив криминальный статус "положенец". С 2022 по 2024 года организовал в колонии ячейку запрещенной в России судом экстремистского движения "Арестантское уголовное единство"* (АУЕ), после чего финансировал ее.

Астраханец организовал доставку в колонию запрещенных предметов, а также систематически собирал деньги для пополнения так называемого "общака". Кроме того, начальник оперативного отдела колонии №8 позволял ему пользоваться мобильной связью и предупреждал об обысках, тем самым злоупотребив своими полномочиями, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Астраханской области.

В отношении астраханца возбуждено уголовное дело по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии, организации деятельности экстремистской организации и финансировании экстремистской деятельности, уточнило ведомство.

Комментариев от представителей подозреваемого не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что суд Астраханской области в мае 2022 года приговорил к лишению свободы двух человек, признав их виновными в склонении сокамерников в СИЗО к участию в экстремистском движении.

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*  организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Заключенный колонии в Адыгее обвинен в экстремизме", "Два арестанта осуждены в Астраханской области за экстремизм", "Двое жителей Ростовской области оштрафованы за пропаганду символики АУЕ*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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