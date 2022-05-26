Два арестанта осуждены в Астраханской области за экстремизм

26 мая 2022, 12:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Астраханской области приговорил к лишению свободы двух человек, признав их виновными в склонении сокамерников в СИЗО к участию в экстремистском движении.

По версии следствия, двое следственно-арестованных, в возрасте 22 и 23 лет, с июля по ноябрь 2021 года во время пребывания в СИЗО № 2 в Астраханской области пытались завербовать своих троих сокамерников к участию в признанном судом экстремистским и запрещенным на территории России движении "Арестантское уголовное единство" (АУЕ).

Кроме того, один из осужденных передал несовершеннолетнему арестанту листовку, разъясняющую идеологию АУЕ*. "Приговором суда одному из следственно-арестованных назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима, второму – 4,5 лет в колонии общего режима", – сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Астраханской области.

Обоим осужденным вменялась часть 1.1 статьи 282.2 УК РФ ("склонение и вербовка лица в деятельность экстремистской организации", предусматривает до 8 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), уточнило ведомство.

Комментариев от осужденных или их представителей относительно сообщения следственного управления СКР по Астраханской области не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 25 января суд приговорил жительницу Астрахани к шести годам колонии, признав ее виновной в финансировании организации Свидетелей Иеговы** и участии в ней.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о преследовании Свидетелей Иеговы* на юге России "Кавказский узел" публикует на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* движение признано экстремистским, его деятельность в России запрещена по решению суда.

** 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.