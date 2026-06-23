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19:58, 23 июня 2026

Пользователи Instagram* выразили поддержку блогеру Магомеддибирову и его семье

Видеообращение Сааду Магомеддибирова. Скриншот публикации mahotbro в Instagram*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отец дагестанского блогера Магомеддибира Магомеддибирова, который голодает в СИЗО Астрахани, попросил Владимира Путина способствовать справедливому расследованию его дела. Пользователи Instagram* поддержали отца и пожелали блогеру освобождения, но усомнились в адресате обращения. 

Как информировал "Кавказский узел", 10 июня стало известно, что дагестанский блогер Магомеддибир Магомеддибиров объявил голодовку в СИЗО Астрахани, где он содержится около полугода после дорожного конфликта. Следователи проигнорировали тот факт, что оппонент Магомеддибирова ударил его первым, хотя это ключевой момент для определения виновника драки, указали юрист и правозащитник.

Магомеддибир Магомеддибиров был задержан после того, как у него произошел в Астрахани дорожный конфликт с тренером по гандболу. Произошедшее было снято на камеру. На кадрах видно, что тренер первым ударил блогера. В результате драки Магомеддибиров получил сотрясение головного мозга.

Видеообращение Сааду Магомеддибирова к президенту России Владимиру Путину опубликовано в аккаунте арестованного блогера. Соратники Магомеддибира, называющие его домашним именем Мухаммад, отметили в подписи к видео, что блогер не хотел "впутывать семью" в свое дело, но отец решил вмешаться. "Сейчас у Мухаммада есть шанс на улучшение положения, но обвинение пытается помешать этому. Семья просит не о жалости - они просят о справедливости, законности и объективности”, - подчеркивается в публикации от 20 июня. 

“Уже седьмой месяц мой сын находится в СИЗО. По крайне сомнительному обвинению мой сын был оскорблён и избит гражданином, чьим действием до сих пор не дана юридическая оценка. Без какого-либо доказательства его обвиняют в совершении тяжкого преступления”, - говорит на записи Сааду Магомеддибиров. 

По словам отца, видео с дорожным конфликтом посмотрели миллионы пользователей сети., и многие из них “выражают свое возмущение органам следствия и прокуратуры Астрахани”. Он попросил Путина поручить руководителям Следственного комитета и Генпрокуратуры “дать оценку действиям должностных лиц МВД и прокуратуры по Кировскому району Астрахани”. 

К 19.45 мск сегодня публикация на странице Магомеддибирова набрала более 1,6 тысячи комментариев. Авторы подавляющего большинства комментариев потребовали освобождения блогера, выразив поддержку его отцу. При этом многие усомнились в том, что обращение к Путину даст результат. “Вы обращаетесь туда, откуда ответа не будет”, - написала пользователь tatyanka777fedotova. “Путину давно (плевать) на всех вас”, - уверен avarstvo_.

Некоторые предложили обратиться не к федеральным, а к региональным властям. “Нужно идти к губернатору Астрахани”, - считает adam.saudiya. “Брат мой, обратись к новому главе Дагестана (...) я думаю, он тебе поможет”, - заметил ba.khtiiar1981.

Ряд комментаторов расценивает дело Магомеддибирова как проявление системных проблем правоохранительных органов в РФ. “Уже тошнит от нашей правоохранительной системы: настоящих преступников не ловят, находят себе невинных жертв”, - написал tell.u4. Пользователь shamilyakubich выразил возмущение “правовым беспределом силовых структур”, который “часто бывает в отношении кавказцев”, а murad_lekia добавил, что “это не единичный подобный случай”.

Недоверие астраханским силовикам выразил и пользователь volf1_012. “Пусть восторжествует справедливость в адрес вашего сына, брат. Но там очень много еще таких случаев, только так навязывают преступления ни за что”, - написал он. 

“В России никогда не было справедливости и не будет”, - убежден gusein__34. “Не осталось справедливости в МВД, глубокое недоверие к МВД”, - заметин n_nabievich22. “Вот поэтому я живу в Европе. В России беспредел и нет закона, делают что хотят”, - заявил ghalgha.gg

“Судьи будьте справедливы пожалуйста, во многих случаях от вас зависят судьбы людей. Ответить все равно придется вам перед Всевышним”, - написала aisarat64. “Мы не можем спасти своих же ребят, в каком же жалком мы положении”, - посетовал _aslanbek_14.08.98.

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Автор: "Кавказский узел"

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