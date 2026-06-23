Юрист и правозащитник указали на ошибку следствия в деле блогера Магомеддибирова

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Астраханские следователи проигнорировали тот факт, что оппонент дагестанского блогера Магомеддибира Магомеддибирова во время дорожного конфликта ударил первым. С юридической точки зрения это ключевой момент для определения виновника драки, отметили юрист и правозащитник.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июня стало известно, что дагестанский блогер Магомеддибир Магомеддибиров объявил голодовку в СИЗО Астрахани, где он содержится около полугода после дорожного конфликта.

Магомеддибир Магомеддибиров был задержан после того, как у него произошел в Астрахани дорожный конфликт с тренером по гандболу. Произошедшее было снято на камеру. На кадрах видно, что тренер первым ударил блогера. В результате драки Магомеддибиров получил сотрясение головного мозга.

Магомеддибир Магомеддибиров прекратил голодовку в СИЗО, сообщил его отец Сааду Магомеддибиров. "На третий или четвертый день ему плохо стало, он уже не разговаривал. Адвокат его посетил и сказал, что он без сил. Я вообще запретил ему продолжать. На него просто не обращала внимания администрация СИЗО и следователи. Как будто ничего не происходит. И врачи не следили за этим. Поэтому решено было прекратить голодовку", – пояснил отец блогера корреспонденту "Кавказского узла".

Содержание Магомеддибира Магомеддибирова в СИЗО является нарушением его прав, считает он. "Он родился в Астрахани, закончил школу и университет здесь, семью имеет, у него бизнес. Ему есть где жить – имеется наш общий дом и у него есть отдельная квартира. Но суд отказывается менять меру пресечения", – сказал Сааду Магомеддибиров.

Оппонент в драке с сыном написал встречное заявление только после того, как ему сообщили, что Магомеддибирова заявил о его нападении. Блогер сам опубликовал видео с дракой. "Это видео и взорвало это дело", – пояснил Сааду Магомеддибиров.

Следствие вменяет блогеру хулиганство, совершенное группой лиц. Но на видео показано, что братья Магомеддибирова не участвовали в ней, как и его мать, продолжил Сааду Магомеддибиров. "Их не привлекают по делу, потому что не за что. Так кто эти "неизвестные лица"? В инциденте вообще близко не было хулиганства <…>. К тому же тренер только через три дня после инцидента вдруг обнаружил сотрясение мозга и взял справку", – рассказал отец блогера.

Постановление судьи об избрании или о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, все действия и бездействия органов следствия и суда обжалованы, рассказал адвокат Магомеддибира Магомеддибирова Омар Хулатаев.

"Но нам везде отказывают. Сегодня последний день принятия прокурором решения по поступившему к нему уголовному делу и прокуратура должна утвердить обвинительное заключения или вернуть дело следователю. Но информация по делу будет известна только через пару дней", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие смотрит по совокупности факторов, по последствиям, по показаниям очевидцев, кто виноват в драке, пояснил не связанный с делом Магомеддибирова юрист Тимофей Широков.

"А кто первый ударил – это ключевой момент. Это важно. Если тренер ударил первый, то есть основания для того, чтобы переквалифицировать дело. Но это очень трудная ситуация, которая показывает брак работы следствия. И, конечно, они будут всеми силами сопротивляться и доказывать, что они все правильно сделали, но с формальной точки зрения это сильный момент, если зафиксирован первый удар", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие игнорирует важный момент в деле Магомеддибирова, который заключается в том, что первым удар нанес его оппонент и он этим спровоцировал драку, отметил председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Магомеддибиров первым даже заявление написал о нападении. Он говорит, что первым написал, потому что его оппонент начал его запугивать, что я тебя могу закрыть. Чуть позже нашли камеру, на которой видно, что тренер бьет его первым. Запись есть в материалах следствия. Это меняет ситуацию. Но, что теперь делать следствию? Они парня закрыли, а выясняется, что тренер сам первый ударил", – сказал Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием тренера астраханского гандбольного клуба "Динамо" Георгия Заикина, с которым у Магомеддибирова произошла драка. Однако Заикин ранее дал комментарий РИА "Новости". В нем он отметил, что причиной конфликта стало агрессивное вождение водителя BMW. "Ранее его задерживали за стрельбу, дрифт и хулиганство в Астрахани на этой же машине", – привело информагенство слова Заикина.

Конфликт произошел вечером, когда Заикин возвращался с тренировки. Тренер рассказал, что водитель BMW подрезал его при обгоне, из-за чего машина Заикина вылетела на обочину и получила повреждения. Согласно версии Заикина, далее водитель BMW стал выламывать дверь машины тренера и угрожать ему расправой.

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