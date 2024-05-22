Участники акции в Сочи назвали сохранение языка главной проблемой черкесов

22 мая 2024, 01:27

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Один из главных вопросов сохранения исторической памяти черкесов - введение родного языка в школьную программу, сообщили участники памятной акции в Сочи по случаю 160-летия окончания Кавказской войны. Репатриация черкесов на историческую родину крайне важна, но этот вопрос не должен политизироваться, добавили они.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая жители Кабардино-Балкарии почтили память жертв Кавказской войны по случаю 160-летия ее окончания. Они собрались в Нальчике у памятника "Древо жизни". 21 мая в Нальчике состоялся митинг, участники которого отметили, что важно, храня память о предках, извлечь уроки из истории и думать о будущих поколениях. Сегодня, в День памяти жертв Кавказской войны, торжественные акции, посвященные ее окончанию, прошли в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае. Черкесские активисты в Турции собрались на акцию в связи с изгнанием черкесов с исторической родины . Акция проходит при усиленных мерах безопасности, активистам не позволили провести акцию на главной улице европейской части Стамбула, где находится российское генконсульство.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

Траурные мероприятия к 160-летию окончания Кавказской войны прошли 21 мая в Сочи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты «Шапсугия» Анзор Нибо.

"В Причерноморской Шапсугии прошли общественно-массовые мероприятия, посвященные 160-летию со дня окончания Кавказской войны. Первыми память предков почтили жители поселка Головинка, аулов Большой и Малый Кичмай города Сочи", - сообщил он.

По его словам, акции прошли без эксцессов. "В мероприятиях приняли участие «Активисты «Адыгэ Хасэ», старейшины и молодежь. Традиционно у священного для коренного населения Причерноморья Чыгъдахь (Тюльпанного дерева) в Головинке прошел молебен. Собравшиеся возложили цветы к памятникам жертвам Кавказской войны и местным жителям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, в Ахинтаме, а также к фамильному знаку рода Мугу в Большом Кичмае. В 12 часов дня причерноморские шапсуги поддержали общенациональную акцию, объявив минуту молчания в память о многочисленных жертвах Кавказской войны", - рассказал Нибо.

В результате той войны, той трагедии, древняя страна - Черкесия - исчезла с карты мира, а черкесский (адыгский) народ был рассеян, без преувеличения, по всему миру, понес невосполнимые физические и культурные потери

Председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов Маджид Чачух подчеркнул, что 21 мая 1864 года разделило жизнь адыгского народа на «до» и «после». "В этот день 160 лет назад в урочище Кбаада (ныне Красная поляна) прошел парад царских войск по поводу окончания столетней борьбы черкесов за право жить на земле, на которой они сформировались, жили и развивались. В результате той войны, той трагедии, древняя страна - Черкесия - исчезла с карты мира, а черкесский (адыгский) народ был рассеян, без преувеличения, по всему миру, понес невосполнимые физические и культурные потери", - сказал он.

Старейшины призвали собравшихся "склонить головы и вспомнить предков, которые всего лишь боролись за право жить на своей земле".

По словам председателя ТОСа аула Калеж Сальбия Гербо, на акции говорили "о необходимости сохранения исторической памяти, событиях прошлого, проблемах сегодняшнего дня и будущем народа". Он считает главным условием сохранения исторической памяти - сохранение языка и традиций. Традиции передаются из уст в уста, но что касается языка, сохранить его без изучения в школе очень сложно и поэтому задачей адыгов остается решение вопроса о введении родного языка адыгов в школьную программу.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов, говорится в справке "Кавказского узла".

Акции начались в 11.00 мск молебном у Тюльпанного дерева поселке Головинка. Затем в 12.00 было возложение цветов и минута молчания в Ахинтам у памятника. А 13.00 мск участники церемонии возложили цветы у памятного камня в Мугухабль. В 14.00 мск в долине реки Аше, в ауле Хаджико в этом году так же состоялся молебен, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт.

По его подсчетам, в памятных акциях приняли участие более ста человек. Некоторые из участников акций были с черкесскими флагами и в национальных костюмах. Он отметил так же присутствие нескольких человек из администрации Сочи. По его словам, собравшиеся подчеркнули, что администрация Сочи приняла решение не запрещать массовые мероприятия по поводу, который важен для каждого черкеса.

Кавказская война обернулась величайшей трагедией в истории человечества: огромными человеческими жертвами, трагедией изгнания с родной земли сотен тысяч черкесов в Османскую империю. Вынужденные покинуть Родину тысячи людей осиротели без нее, до последних дней тоскуя по родной земле

Аскер Сохт пояснил, что значит 21 мая для каждого черкеса и почему люди традиционно собираются на это мероприятие каждый год: "В этом году исполняется 160 лет со дня окончания Кавказской войны. Как и многие черкесы, проживающие в разных уголках мира, мы обращаемся к своему далекому прошлому — эпохе колониальной войны Российской империи на Кавказе. Кавказская война обернулась величайшей трагедией в истории человечества: огромными человеческими жертвами, трагедией изгнания с родной земли сотен тысяч черкесов в Османскую империю. Вынужденные покинуть Родину тысячи людей осиротели без нее, до последних дней тоскуя по родной земле. Спустя века, мы склоняем головы перед памятью жертв этой трагической страницы черкесской истории", - заявил он в своей речи.

По его словам, это день "должен вновь напомнить о бесценности мира, сотрудничества и взаимоуважения народов мира, как и о том, что преступления против человечности не подлежат забвению, а незаслуженные страдания подлежат искуплению".

"Наша позиция не может быть подвержена какой-либо политической конъюнктуре, всегда была и остается объективной и последовательной: политике геноцида и депортаций не может быть оправданий. Подобные злодеяния никогда и нигде не должны повториться. Ушла в небытие Российская империя и царский режим, в полной мере ответственные за трагедию черкесского народа. Исторические страницы далекого прошлого нам хорошо известны. Оно оставило неизгладимый след в наших сердцах. Но современное наше положение - исключительно наша зона ответственности", - заявил Сохт.

За годы после окончания Кавказской войны, "пережив невзгоды, взлеты и падения, новые и новые поколения черкесов выросли на Кавказе и в различных государствах мира", отметил он. "Снять с себя ответственность за современное состояние черкесского общества отсылками к далекому историческому прошлому - это самообман и политическая безответственность. Именно современное поколение черкесов, прежде всего его интеллектуальная элита разных стран, в полной мере ответственны за наше современное положение. Всем нам очевидны, особенно это касается черкесской диаспоры зарубежья, колоссальные проблемы в области сохранения национального самосознания, черкеской культуры, родного языка", - подчеркнул Сохт.

Наш приоритет - это мирный, безопасный Кавказ, сохранение и развитие национальной культуры, родного языка, репатриация соотечественников зарубежья на историческую родину

По его словам, "тотальная ассимиляционная политика целого ряда стран зарубежья в прошлом также не оправдание отказа от своей культуры и языка значительной части черкесских общин зарубежья". "Все это наносит нашему народу колоссальный ущерб, но, объединив усилия, мы способны совместно найти решение этих проблем. Очевидный для нас, жителей Кавказа, выход в этой ситуации - это репатриация на историческую родину. В этой сфере мы имеем большие успехи и достижения. Особенно радует в деле репатриации совместная работа целого ряда черкесских НКО зарубежья и гражданских активистов нашей страны. В то же

время для целого ряда черкесских общин зарубежья тема репатриации - лишь предмет политизированной риторики, но не практических дел. В условиях текущего кризиса международных отношений, крайне важно оставаться в рамках целей национального движения", - заявил он.

"Наш приоритет - это мирный, безопасный Кавказ, сохранение и развитие национальной культуры, родного языка, репатриация соотечественников зарубежья на историческую родину. Этим путём мы и далее будем двигаться", - сказал в своей речи перед собравшимися Аскер Сохт.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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