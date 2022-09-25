Митингующие в Степанакерте призвали ограничить полномочия властей

25 сентября 2022, 01:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники митинга в Степанакерте заявили о необходимости ограничить власти Нагорного Карабаха в возможности принимать важные решения. По их мнению, нужна структура, которая будет контролировать действия властей. Один из лидеров протестного движения Тигран Петросян заявил, что митинги в Степанакерте приостанавливаются, так как начинается подготовка к их проведению в районах.

Как писал "Кавказский узел", организаторы митинга в Степанакерте 21 сентября пообещали объехать районы Нагорного Карабаха, чтобы встретиться с местными жителями и передать их вопросы властям.

14 сентября более 4000 человек собрались на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать, и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. 19 сентября около двух тысяч активистов вышли на акцию протеста в Степанакерте, требуя, чтобы президент Араик Арутюнян лично ответил на их вопросы. Арутюнян опубликовал обращение к народу, но его выступление не удовлетворило митингующих.

Митинг в Степанакерте 24 сентября начался в 20.00 по местному времени и длился около двух часов. По подсчетам корреспондента "Кавказского узла", в акции присутствовали более 300 человек.

«О том, что будет митинг, я напоминал в прямом эфире на своей странице в соцсети. Однако вчера Facebook* заблокировал мою страницу за публикацию фотографии героя Арцаха Монте Мелконяна и баннера с надписью города Мартуни», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из лидеров протеста Тигран Петросян.

Он выразил мнение, что «не имея возможности посмотреть прямой эфир, люди, возможно, посчитали, что и митинг отменен».

Петросян отметил, что 23 сентября активисты движения провели митинг в центре Мартунинского района городе Мартуни.

«Была встреча в Мартуни. На митинг собрались более 500 человек, что для нас было удивительно, так как времени на организацию акции было меньше суток. Но люди собрались, выступали, обсуждали. Согласились с нашими требованиями – единство и международное признание, кадровые изменения в правительстве для борьбы с коррупцией, устранение социальной несправедливости. Но самое важное, что в Мартуни беспокоит людей, как и всех в Нагорном Карабахе - это безопасность. Люди считают, что вопросу безопасности власти категорически не уделяют внимания. После войны 2020 года в Арцахе (Нагорном Карабахе) все населенные пункты стали приграничными, и вопрос о безопасности люди задают в первую очередь», - рассказал Петросян.

Он добавил, что «встречи в районах будут продолжаться», «на следующей неделе планируем акции в виде митинга в общинах Мартакертского района».

«Мы не должны продолжать добиваться самоопределения, так как этот путь был выбран нашим народом путем всенародного референдума. И одна из важных задач наших митингов в Степанакерте - довести до международного сообщества, что мы есть, и у нас есть желание жить на своей земле мирно и свободно. Наше обращение к мировому сообществу с требованием признать нашу независимость звучит на каждой акции, так как самоопределение – это единственный путь нашего спасения», - сказал активист.

Далее он отметил в своем выступлении, что «власти в лице Араика Арутюняна необходимо ограничить в полномочиях - важные для страны решения не имеет права принимать Арутюнян и им назначенные чиновники». «Именно такую политику ведут Арутюнян и его окружение – чтобы люди добровольно уехали из Арцаха (Нагорного Карабаха), чтобы Ильхам Алиев был доволен. Потому нам надо подумать о создании некой структуры в виде совета, который будет контролировать действия правительства во внешней и внутренней политике», - заявил Петросян.

Общественный деятель Артур Григорян заявил на митинге, что «действующее правительство не должно без согласия народа принимать решения».

"И наше требование - чтобы они прекратили обманывать народ. Мы не требуем отставки, так как не время нарушать институциональную государственную систему. Но мы как общество должны самоорганизоваться, и своим авторитетом заставить эти власти работать ради будущего страны, а не ради собственной нажива. Мы должны следить, чтобы власть не могла принимать решения, которые наносят вред стране и безопасности его жителей", - сказал Григорян.

Жительница Степанакерта Анна Айвазян в своем выступлении заметила, что «о требованиях, выдвинутых на митингах, знают в Армении и во всем мире благодаря СМИ, соцсетям и письменным обращениям в международные инстанции и организации».

«Мы продолжаем требовать, что народ Арцаха (Нагорного Карабаха) прошел много испытаний и доказал, что не желает покидать свою Родину, и продолжает требовать независимости. Также я от лица жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) обращаюсь и призываю соотечественников в диаспоре, и особенно в России, приезжайте в Арцах (Нагорный Карабах) защищать свою историческую родину и своих родных от уничтожения», - заявила Айвазян.

Все выступающие на митинге призвали международное сообщество признать Нагорный Карабах, власти - обратить внимание на вопрос безопасности, а армянство - к единству.

В заключении акции активист Тигран Петросян заявил, что митинги в Степанакерте приостанавливаются, так как начинается подготовка для их проведения в районах. «О предстоящих митингах в районах и в Степанакерте будет объявлено заранее. Мы объявим заранее, чтобы живущие в столице и райцентрах имели возможность поехать и присутствовать на встрече», - объявил присутствующим Петросян.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.