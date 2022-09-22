Акции в районах Нагорного Карабаха анонсированы на митинге в Степанакерте

22 сентября 2022, 00:19

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Лидеры протестного движения, организующего митинги в Степанакерте, пообещали объехать районы Нагорного Карабаха, чтобы встретиться с местными жителями и передать их вопросы властям. Следующая акция протеста в столице запланирована на 24 сентября.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга в Степанакерте 20 сентября в своем обращении к ООН и ОБСЕ указали, что международное сообщество должно направить в Нагорный Карабах миссию для документирования случаев нарушения режима перемирия, а мониторинги на линии соприкосновения следует возобновить.

14 сентября более 4000 человек собрались на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать, и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. 19 сентября около двух тысяч активистов вышли на акцию протеста в Степанакерте, требуя, чтобы президент Араик Арутюнян лично ответил на их вопросы. Арутюнян опубликовал обращение к народу, но его выступление не удовлетворило митингующих.

Инициаторы митингов в Степанакерте решили 22-23 сентября объездить населенные пункты в районах Нагорного Карабаха, чтоб узнать, "какие вопросы интересуют население вне столицы", заявил на митинге один из лидеров протестного движения Тигран Петросян. "Также мы установим ящики, куда каждый гражданин, который хочет задать вопрос властям, сможет кинуть записку со своим вопросом. Когда их соберется достаточное количество, мы потребуем, что руководство страны вышло на площадь и ответило на эти вопросы, глядя людям в лицо, а не через видеообращение», - сказал Петросян. Требования и призывы протестующих остаются прежними, отметил он. "Есть много людей, которые требуют от активистов радикальных действий, и только в этом случае готовы присоединиться к нам. Но мы пока надеемся, что сила слова подействует на власти", - добавил активист. На митинг 21 сентября собрались почти две тысячи человек, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активист движения, общественный деятель Кристин Балаян. "К сожалению, большинство из них опасается подходить ближе к трибуне, но когда мы выступаем, хорошо видно, кто и откуда нас слушает. Людей было бы больше, но власти использовали административный ресурс, особенно в госучреждениях, где работникам было приказано не подходить к площади во время митинга", - заявила Балаян. Людей на площади было бы больше, если бы они точно знали, что услышат ответы на свои вопросы, заверила жительница Степанакерта Армине Сагсян. "Люди хотят точно знать, что будет с их Родиной, будут ли они и их дети проживать на своей земле в безопасности. У меня двое детей, и мы с мужем сильно переживаем за их будущее», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла". Участник митинга Аршак Давидян назвал видеообращение президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна "шантажом" и попыткой "припугнуть народ угрозой новой войны". "Настоящий лидер должен сказать, что делается все, чтобы люди не увидели больше войны. А Арутюнян прямым текстом сказал, что нас ждет война страшнее, чем 44-дневная 2020 года. Я не знаю, какую цель он преследовал, но за такие заявления можно смело потребовать его отставки. Я все жду, когда собравшиеся на площади люди наконец-то потребуют отставки президента и всего правительства. Может, большинство тоже именно этого и ждет? Может, тогда и число людей на митинге увеличится в несколько раз" - заявил мужчина. Люди не хотят слышать речи про коррупцию или "какие-то лозунги о единстве", считает участник акции Севак Петросян. "Они хотят послушать, какие есть угрозы стоят перед ними. Все мы понимаем, что вероятность войны большая, поэтому мы хотим точно знать, что делается и как нас защитят миротворческие силы России, которые являются гарантом нашей безопасности», - сказал он.

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