2,4 миллиона человек включены в списки избирателей в Армении

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В списки избирателей включены 2 485 851 человек, в их числе 5 239 сотрудников полиции, которые направлены на избирательные участки. Подразделения Миграционной и гражданской службы МВД Армении будут принимать заявления о включении в дополнительные списки и в день парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", право голоса на предстоящих выборах в Армении имеют до 25 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха: по данным Службы миграции МВД Армении, всего гражданство приняли до 37 тысяч вынужденных переселенцев, из них 12 тысяч - несовершеннолетние. Несколько тысяч беженцев, не принявших армянское гражданство, просили включить их в списки избирателей, но обеспечить это пока не удалось. Часть опрошенных "Кавказским узлом" беженцев готова голосовать за пророссийские силы, не испытывая симпатий к России, другие решили не идти на выборы.

Согласно избирательному кодексу Армении за день до дня голосования распространяются данные об общем числе избирателей, включённых в Реестр избирателей Республики Армения, сообщило сегодня МВД Армении.

Общее число избирателей, включённых в Реестр избирателей Республики Армения, составило 2 485 851 человек. В списки по месту фактического нахождения включены 22 734 человек, не имеют регистрации 492 избирателя. Также число сотрудников полиции, командируемых на избирательные участки составило 5 239, а избирателей, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, — 627. Кроме того в списки внесены восемь избирателей с ограниченной мобильностью, пишет Aysor.Am.

Все территориальные подразделения Миграционной и гражданской службы МВД будут работать в полном составе 6 и 7 июня.

Ведомство будет предоставлять услуги, связанные с избирательными процессами, в том числе принимать заявления о включении в дополнительные списки, составляемые в день голосования, и выдавать справки, а также выполнять иные функции, направленные на обеспечение реализации права голоса, приводит News.Am. сообщение ведомства.

Как писал "Кавказский узел", все вынужденные переселенцы Нагорного Карабаха должны получить армянское гражданство, если хотят проголосовать на выборах в Национальное собрание, так как срок действия карабахских паспортов истек в 2025 году. Беженцы утверждают, что и ранее имели право участвовать в выборах, теперь же их права нарушены.