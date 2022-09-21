Протестующие в Степанакерте призвали международные институты возобновить мониторинг в зоне конфликта

21 сентября 2022, 01:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Международное сообщество должно направить в Нагорный Карабах миссию для документирования случаев нарушения режима перемирия, а мониторинги на линии соприкосновения следует возобновить, указали в обращении к ООН и ОБСЕ участники митинга в Степанакерте.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября около двух тысяч активистов вышли на акцию протеста в Степанакерте, требуя, чтобы президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян лично ответил на их вопросы. Арутюнян опубликовал обращение к народу, но его выступление не удовлетворило митингующих.

14 сентября более 4000 человек собралось на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. Активисты призвали президента и чиновников выйти к протестующим на акциях 16 и 17 сентября. Протестующие также опубликовали обращение в Совет безопасности ООН с призывом признать независимость Нагорного Карабаха. 18 сентября участники акции призвали присоединиться к протестующим преподавателей школ, колледжей и вузов. Активисты пригрозили перекрыть дороги к резиденции президента Нагорного Карабаха.

В Степанакерте на площади Возрождения 20 сентября продолжился протестный митинг. Выступающие, как и в прошлые дни призывали людей объединится в борьбе за международное признание, было принято обращение в ООН и ОБСЕ, обсуждался вопрос создания политсовета при президенте, передал корреспондент "Кавказского узла". На митинге, по словам активистов, присутствовало до 1500 человек, акция длилась почти два часа.

Протестные митинги в Степанакерте показали миру, что в Нагорном Карабахе присутствует демократия, сказал на митинге общественный деятель Артур Григорян. «У нас есть культура и опыт в проведении мирных митингов, что мы и делаем. Но нам еще предстоит работать над консолидацией общества, чтоб более эффективно продолжить добиваться признания», - отметил он.

Участник митинга Армен Дадаян отметил, что в видеообращении президента было много общих фраз, но не прозвучало ничего конкретного о будущем Нагорного Карабаха.

Педагог Асмик Арушанян в своем выступлении призвала «не быть равнодушными к судьбе своих детей».

По итогам митинга было принято обращение к ООН и ОБСЕ, его с трибуны зачитал Асмик Арушанян. «Мы, участники общенародного митинга в столице Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), обращаемся к Генеральному секретарю и Совету безопасности ООН, а также к действующему председателю ОБСЕ и его личному представителю и странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ», - говорится в тексте документа.

В обращении говорится, что «несмотря на установленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года режим прекращения огня, Азербайджан продолжает прибегать к вооруженным провокациям», и что «создавшаяся ситуация главным образом обусловлена отсутствием эффективных механизмов по противодействию азербайджанским угрозам».

«Ответственность сообщества государств за недопущение грубых нарушений норм международного права, коими являются акты агрессии и массовые нарушения прав человека, не должна ограничиваться только паритетными заявлениями в поддержку мирного урегулирования конфликта», - указано в нем.

Авторы письма потребовали, чтобы Совет Безопасности ООН «направил в Арцах миссию для документирования постоянных и систематических нарушений со стороны Азербайджана основополагающих прав народа Арцаха», чтобы страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ «посетили Республику Арцах с целью ознакомления с ситуацией на месте и проведения встреч с властями и представителями политических партий и гражданского общества Арцаха». Они также потребовали от личного представителя действующего председателя ОБСЕ «приступить к своим непосредственным обязанностям [...] в том числе возобновить регулярный мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном».

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. 24 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Россия торпедирует деятельность Минской группы ОБСЕ, так как больше не рассматривает этот формат как платформу для сотрудничества с США, заявили в июне политологи Тигран Григорян и Андриас Гукасян. Политобозреватель Наира Айрумян не исключила реорганизацию Минской группы.

Активисты поддержали решение Арутюняна о создании политсовета

Активист Тигран Петросян считает, что решение Арутюняна сформировать политический совет - «это очень важное решение, и надо добиться того, чтоб политсовет был создан».

Вечером 19 сентября во время видеообращения президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что нужно "использовать возможные механизмы для повышения уровня эффективности общественного контроля за деятельностью государственных органов". «Хочу подчеркнуть одно из своих главных решений в этой связи – сформировать при президенте политический совет, в который я приглашу всех основных акторов политической системы Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), от бывших президентов и других ключевых должностных лиц до лидеров парламентских и внепарламентских политических сил. Учитывая, что Арцах стоит перед критическими вызовами, процессами и решениями, политсовет станет площадкой для обсуждения всех основных внешнеполитических и внутриполитических вопросов, уточнения и распределения задач, обеспечения единой и инклюзивной среды для всех основных политических представительных групп и опытных акторов», - сказал Арутюнян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

«Однако есть риск, что если этот политсовет будет формировать сам Арутюнян, то может быть создана очередная недееспособная структура. Потому надо добиваться, чтоб Арутюнян считался с мнением народа о том, кто должен войти в состав совета и какие полномочия может иметь совет», - сказал о корреспонденту "Кавказского узла".

«Политсовет должен иметь более широкие полномочия и полноценно участвовать как во внутренней, так и во внешней политике страны», - считает он.

«На митинге мы призвали Арутюняна скорее приступить к созданию политсовета. После войны 2020 года я неоднократно заявлял, что нам нужна такая структура», - сказал Петросян.

«Митингующие больше не требуют от Арутюняна выйти на площадь, так как уверены, что он не придет», - сказал активист.

По словам Петросяна, митинги будут продолжены, активисты будут добиваться устранения социальной несправедливости и коррупции в стране, а напоминать миру, что жители Нагорного Карабаха хотят жить в безопасности на своей земле и "добиться консолидации армянства в борьбе за признание Арцаха".

«Вопрос формирования политсовета будет рассмотрен ближе к середине октября», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы аппарата президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. Он считает, что, выступив с видеообращением, президент "выбрал самый лучший формат, и возможность обратиться ко всему народу, а не только к тем, кто стоит на площади".

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