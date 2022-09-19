Митингующие в Степанакерте настаивают на встрече с президентом

19 сентября 2022, 23:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около двух тысяч человек продолжают акцию протеста в Степанакерте, требуя, чтобы президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян лично ответил на их вопросы. Арутюнян опубликовал обращение к народу, но его выступление не удовлетворило митингующих.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября участники акции протеста в Степанакерте призвали присоединиться к протестующим преподавателей школ, колледжей и вузов. Активисты пригрозили перекрыть дороги к резиденции президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, так как он не вышел к митингующим.

14 сентября более 4000 человек собралось на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. Акция 16 сентября, по данным организаторов, собрала до трех тысяч человек. Они вновь призвали президента и чиновников выйти к протестующим. На следующий день на митинг в Степанакерте пришли более двух тысяч человек, они пригрозили перекрыть дороги к резиденции президента Нагорного Карабаха, если он не выйдет к ним и не ответит на вопросы. Они также опубликовали обращение в Совет безопасности ООН с призывом признать независимость Нагорного Карабаха.

Утром 19 сентября активисты оппозиционного движения в Степанакерте не успели перекрыть все пути к резиденции президента, Араик Арутюнян беспрепятственно прошел в здание. Вечером, после выступления Арутюняна в прямом эфире в 19.00 по местному времени (18.00 мск - прим. "Кавказского узла"), протестный митинг на площади Возрождения продолжился. По словам активистов, на акцию протеста вышли до двух тысяч человек. Митинг длился около двух часов.

"Мы утром перекрыли основной путь к зданию, по которой Арутюнян постоянно ходит на работу, однако он вышел с другой стороны и быстро вошел внутрь здания. Мы успели лишь только несколько раз прокричать: «Позор, позор!»", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист движения Тигран Петросян.

К протестному движению присоединились две парламентские оппозиционные партии "Дашнакцутюн" и "Справедливость", переговоры с другими партиями, общественными структурами разных сфер продолжаются, сообщил активист. "Идет подготовка дорожной карты, которая будет представлена общественности для обсуждения. Ее важным пунктом будет вопрос безопасности страны и ее граждан", - добавил он.

Протестующие продолжают акции и требуют, чтоб Арутюнян вышел к народу, так как его видеообращение не удовлетворило участников акции, заявил Петросян. "Мы призываем всех объединиться в борьбе за будущее, и конечно же мы продолжаем требовать кадровых изменений в правительстве", - сказал активист.

Президент Нагорного Карабаха выступил вечером 19 сентября в прямом эфире с видеообращением, в котором коснулся внутренней и внешней политики. Текст опубликован на официальном сайте президента.

"Государственность Армении стоит на грани новой катастрофической войны, которая может привести к не менее тяжелым последствиям, чем 44-дневная война в Арцахе... Учитывая опасность надвигающейся катастрофы, я убежден, что единственным решением является объединение усилий всех основных действующих лиц, особенно в Армении, на основе единства, искреннего диалога и здравого смысла", - отметил Арутюнян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Гарантии российских миротворцев "претерпели определенное нарушение, чем пользуется Азербайджан", но Российская Федерация продолжает обеспечивать безопасность народа Нагорного Карабаха, заявил президент республики. "Мы надеемся на повышение эффективности миротворческой миссии России в Республике Арцах для обеспечения бессрочного пребывания этой миссии как важнейшего гаранта безопасности народа Арцаха... Принимая во внимание угрозы со стороны Азербайджана, мы вправе и обязаны думать и о возможности самообороны", - подчеркнул он.

Президент не достаточно четко прокомментировал вопрос безопасности и будущего страны, многие его высказывания расплывчаты и не конкретизированы, поэтому к нему остаются вопросы, заявил на митинге активист оппозиции Артур Григорян.

Участник акции Анастас Исраелян призвал протестующих объединиться и продолжить борьбу.

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