Участники акции в Степанакерте призвали интеллигенцию примкнуть к митингующим

18 сентября 2022, 23:35

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Преподаватели школ, колледжей и вузов должны поддержать участников акции протеста в Степанакерте, заявили протестующие. Они пригрозили утром 19 сентября перекрыть дороги к резиденции президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, так как он не вышел к митингующим.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября более 4000 человек собралось на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. Акция 16 сентября, по данным организаторов, собрала до трех тысяч человек. Они вновь призвали президента и чиновников выйти к протестующим. На следующий день на митинг в Степанакерте пришли более двух тысяч человек, они пригрозили перекрыть дороги к резиденции президента Нагорного Карабаха, если он не выйдет к ним и не ответит на вопросы. Они также опубликовали обращение в Совет безопасности ООН с призывом признать независимость Нагорного Карабаха.

Митинг в Степанакерте начался в 20.00 по местному времени (19.00 мск) часов и продлился около двух часов, передал корреспондент "Кавказского узла". По данным организаторов митинга, на площади собралось до двух тысяч человек.

Требования, которые озвучили митингующие, остались прежними: объединение армянства, борьба за самоопределение Нагорного Карабаха и защита Армении и Нагорного Карабаха от действий Азербайджана. Кроме того, они потребовали от властей Нагорного Карабаха не подписывать какие-либо документы, ставящие под сомнение самоопределение непризнанной республики, призвали все карабахских армян вернуться на родину, международное сообщество - защитить права армян Нагорного Карабаха, спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси - посетить Нагорный Карабах в ходе визита в Армению.

Сегодня в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс США осуждает азербайджанские обстрелы армянской территории. "Для нас имеет большое значение Армения, и мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти смертоносные удары Азербайджана по территории Армении", - сказала она. Это заявление прозвучало на фоне акции местных жителей, призвавших США повлиять на конфликт Армении с Азербайджаном. МИД Азербайджана раскритиковал Пелоси за поддержку Армении.

«Мир не может бесконечно игнорировать мнение и желание народа, но для того, что бы наше требование о признании было услышано, необходимо объединиться», - заявил на акции активист карабахского движения Юрий Ованнисян. Он считает, что только тогда "мирное урегулирование конфликта станет реальным".

Участник акции Артур Григорян сказал, что происходящие процессы должны заставить жителей Нагорного Карабаха задуматься, "начать готовится, чтоб суметь всеми способами защитить свою страну и народ".

Необходимо "объединится и бороться, чтоб сохранить нашу Родину и оставить ее нашим детям, как это сделали наши отцы", - заявила бывший кандидат в президенты Нагорного Карабаха Кристин Балаян.

Она считает, что люди "должны сделать серьезные шаги", чтобы добиться признания Нагорного Карабаха. Она обратилась к международному сообществу с призывом «признать независимость Нагорно-Карабахской республики».

Один из лидеров акции Тигран Петросян отметил, что жителям Нагорного Карабаха "нужна защита, независимо, от кого будет эта помощь". По его словам, идут переговоры с политическими силами республики, чтоб «они вышли на площадь, объединились с народом».

«Завтра (19 сентября) мы через соцсети опубликуем итоги этих встреч», - пообещал Петросян.

Ваграм Акопян рассказал, что приехал на митинг в Степанакерт из Мартунинского района Нагорного Карабаха. Он призвал интеллигенцию, и в особенности преподавателей школ, колледжей и вузов объединится с митингующими, так как «интеллигенция, в любой борьбе, всегда была впереди, и вела за собой массы».

Участница митинга Нарине Балаян сказала, что каждый день приходит на митинг, и ждет, что выйдет президент. "Я продолжаю требовать (выйти к людям) от главы республики, и того чиновника, который несет ответственность за переговоры с русскими. Они должны выйти к народу и ответить на вопросы", - сказала она.

По словам Балаян, людям нужны ответы, "так как будущее наших детей под угрозой, они сейчас уже находятся в опасности". "Особенно я хочу услышать от главы республики, кто мы, куда идем, гражданами какой страны мы являемся, какая у нас повестка чтоб идти в будущее", - отметила она.

В конце митинга Тигран Петросян заявил, что утром 19 сентября протестующие блокируют путь к резиденции главы Нагорного Карабаха, "так как президент сегодня, несмотря на наш ультиматум, не вышел к народу".

«Он очень неправильно ведет себя с народом. Мы даже не можем выяснить, он сейчас находится в Нагорного Карабахе или нет. Но мы продолжаем требовать встречи, добиваться, чтоб он не игнорировал народ. Завтра (19 сентября) рано утром мы перекроем дорогу в его резиденцию на площади, чтоб он ответил на наши вопросы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что сегодня участники митинга в Ереване заявили об необходимости Армении выйти из ОДКБ. Стране следует найти новых союзников для обеспечения безопасности на границе с Азербайджаном, считают они.

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