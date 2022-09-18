Протестующие в Степанакерте пригрозили перекрыть дороги к резиденции президента

18 сентября 2022, 01:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На митинг в Степанакерте пришли более двух тысяч человек, отметили организаторы. Участники акции пригрозили перекрыть дороги к резиденции президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, если он не выйдет к ним и не ответит на вопросы. Они также опубликовали обращение в Совет безопасности ООН с призывом признать независимость Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября более 4000 человек собралось на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. Акция 16 сентября, по данным организаторов, собрала до трех тысяч человек. Они вновь призвали президента и чиновников выйти к протестующим.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей, погибли 105 армянских военных и 71 боец Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана, ранения также получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск.

Митинг 17 сентября в Степанакерте начался в 20.00 по местному времени (19.00 мск) и продлился около двух часов. В акции, по мнению организаторов, приняли участие более двух тысяч человек. Митингующие озвучили те же требования, что и ранее: объединение армянства, борьба за самоопределение Нагорного Карабаха и защита Армении и Нагорного Карабаха от действий Азербайджана. Они также потребовали от властей Нагорного Карабаха не подписывать какие-либо документы, ставящие под сомнение самоопределение Нагорного Карабаха, призвали все карабахских армян вернуться на родину, международное сообщество - защитить права армян Нагорного Карабаха, спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси - посетить Нагорный Карабаха в ходе визита в Армению, передает корреспондент "Кавказского узла".

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил на своей странице в соцсети, что 19 сентября планирует опубликовать видеообращение, в связи с чем он объявил о приеме вопросов о граждан по телефону или электронной почте, который заканчивается вечером 18 сентября.

«Президент Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араик Арутюнян во время видеообращения представит повестку дня, которую планируют реализовать власти, обеспечивая будущее арцахских (нагорно-карабахских) армян в республике Арцах (Нагорный Карабах). Президент рассмотрит вызовы, стоящие перед двумя армянскими республиками, шаги, предпринятые для их преодоления, во внешнеполитической сфере, в сфере безопасности и во внутренней жизни», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян, добавив, что «о времени видеообращения будут объявлено дополнительно».

На митинге один из лидеров движения Тигран Петросян заявил: «Пусть президент не волнуется, на сегодня людей интересует только их безопасность и будущее, других вопросов мы не будем задавать».

"Мы гарантируем безопасность президента наравне с полицией. Он - президент страны и обязан выйти к народу, а не отделываться видеообращением. Но если завтра, в 20.00 часов глава республики не выйдет к народу, то в понедельник мы перекроем все дороги к президентской резиденции, не пустим его на работу», - заявил Петросян. Его заявление было встречено одобрительными возгласами присутствующих.

В ходе митинга также прозвучало приглашение посетить Нагорный Карабаха представителей стран сопредседателей МГ ОБСЕ и «всех других стран, которые имеют влияние на геополитику мира».

«Мы приглашаем в Арцах (Нагорный Карабах) конгрессмена США Нэнси Пелоси, которая сейчас находится в Армении. Также приглашаем представители стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, всех других стран мира посетить Арцах (Нагорный Карабах), ознакомиться на месте с ситуацией и воочию убедится, что арцахцы хотят жить в своей стране, в своем доме свободно и в безопасности. И что Арцах (Нагорный Карабах) вынужден в одиночку противостоять угрозам Азербайджана и Турции», - сказал на митинге общественный деятель Артур Григорян.

Все желающие выступить на митинге граждане отметили, что вопрос безопасности и будущего Нагорного Карабаха - один из первоочередных, что интересует народ, потому власти, и в частности президент, должны выйти к людям.

17 сентября организаторы протестных акций в Степанакерте распространили в социальных сетях и в армянских СМИ текст обращения в СБ ООН. Текст обращения на русском, английском и армянском языках также был отправлен в представительство ООН в Ереване по почте, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист движения Ваган Савадян.

Один из лидеров движения и организаторов митинга Тигран Петросян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что «обращение в СБ ООН очень быстро распространился в Армении и в разных странах, и потому сейчас очень важно показать миру, что мы готовы объединится и бороться за свою независимость».

«31 год назад мы провозгласили независимость и осуществили свое право на самоопределение в полном соответствии с международным правом и законодательством СССР <...> Мы будем отстаивать суверенитет и государственность НКР. Эти решения закреплены «Декларацией о независимости НКР» и результатами всенародного референдума», - говорится в заявлении.

В тексте отмечается, что «только народ Нагорного Карабаха имеет право решать свою судьбу». «Армения все годы после распада СССР являлась гарантом безопасности НКР и осуществляла посреднические функции в переговорах по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Но руководство Армении не имеет права на подписание какого-либо документа, предусматривающего изменение существующего статуса НКР. Любой документ такого рода нелегитимен и не имеет юридической силы <...> Признайте независимость НКР – не становитесь соучастниками геноцида армян", - говорится в документе.

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