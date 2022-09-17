Протестующие потребовали встречи с президентом Нагорного Карабаха

17 сентября 2022, 02:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники акции протеста в Степанакерте призвали президента Нагорного Карабаха и чиновников выйти к протестующим и ответить на волнующие их вопросы. На акцию, по оценке организаторов, пришли до трех тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября более 4000 человек собралось на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать, и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. Спикер парламента Артур Товмасян вышел к протестующим и заверил их, что никаких шагов по передаче Нагорного Карабаха не предпринимается. 15 сентября в Степанакерте собрались около пяти тысяч человек, они призвали армян объединиться для борьбы за право Нагорного Карабаха на самоопределение.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей, погибли 105 армянских военных и 71 боец Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана, ранения также получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск.

В Степанакерте 16 сентября на площади Возрождения продолжилась протестная акция, участники которой потребовали у армянства объединиться для борьбы за самоопределение Нагорного Карабаха и защиты Армении и Нагорного Карабаха от действий Азербайджана. Участники акции также потребовали от властей Армении не подписывать какой-либо документ, ставящий под сомнение самоопределение Нагорного Карабаха. Кроме того, на митинге прозвучал призыв ко всем карабахским армянам вернуться на родину для ее защиты, к международному сообществу - к защите прав армян Нагорного Карабаха, к спикеру нижней палаты Конгресса США Нэнси Пилоси посетить Нагорный Карабах в ходе поездки в Армению, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В начале акции, 19.30 по местному времени (18.30 мск) на митинг пришли чуть более 500 человек, однако через полтора часа, по оценке организаторов акции, на площади присутствовали до трех тысяч человек. Акция продлилась более двух часов.

«У нас есть вопросы к нашему президенту, которого избрали люди. Он не пришел вчера и не появился сегодня. Мы продолжаем требовать и надеемся, что завтра он выйдет к народу. Он что, решил отсидеться в Ереване в надежде, что люди устанут ждать и разойдутся? Мы будем ждать. У нас много вопросов, ответы на которые мы хотим услышать от него. И один из важных вопросов - есть ли документ против существования Арцаха (Нагорного Карабаха). Хотя председатель НС уверяет, что нет, но мы хотим услышать ответ от президента», - сказал в своем выступлении один из лидеров протестной акции Тигран Петросян.

Он отметил, что «даже 2 сентября на митинг, посвященный Дню провозглашения республики, президент не вышел к народу, его поведение вызывает подозрения - и это неправильное поведение для руководителя страны».

Петросян также призвал карабахских армян, которые не проживают на родине, вернуться и бороться за родную землю, и в особенности адресовал его бывшим высокопоставленным чиновникам и бывших президентам.

Еще один активист Анастас Исраелян отметил в своем выступлении, что на митинге не было представителей правительства и других сфер.

«Вчера (15 сентября) были военные, депутаты, госслужащие. А сегодня (16 сентября) их нет. Сегодня, как не странно, нет и тысячи человек. Неужели призыв к объединению и спасению страны для вас несерьезное занятие? Или вы испугались, что мы призвали на площадь президента? Но мы будем находиться здесь, пока президент не выйдет к людям», - заявил Исраелян.

Мэр города Гадрут, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, Ваган Савадян заявил: «Араик Арутюнян (имеется в виду президент) должен не боятся понять, что людей интересует только вопрос безопасности - больше других вопросов к нему не будет».

«Вопросов других к нему не будет, только вопрос безопасности страны и народа. Выйди, скажи народу, который тебя избрал», - заявил в своем выступлении Савадян.

В своем выступлении педагог истории Асмик Арушанян заявила: «Мы здесь на площади потому, что хотим жить на своей земле, как это делали наши предки много веков».

«Только народ имеет право решать свою судьбу. Армения не имеет права подписывать документ по поводу статуса Арцаха (Нагорного Карабаха). Любой документ нелегитимен. Мы обратимся во все международные инстанции, чтобы все знали наши требования о праве самоопределение», - заявила Арушанян.

Врач Эдуард Каграманян сказал в своем выступлении: «Как только все армяне мира будут вместе, мы добьемся, чтобы наша независимость была бы международно признана».

«Я напомню, что в 1988 году здесь же, на этой площади люди сплотились ради свободы, потому что была достигнута победа в карабахском освободительном движение. Мы должны идти к тому, чтобы наша государственность восстановилась, армия стало боеспособной, а люди гордились своими достижениями», - сказал Каграманян.

Активист карабахского движения Ашот Саргсян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что «протестная акция - это важное событие для страны, однако нужна конкретная цель и идея, которая действительно объединит людей и удержит их вместе до конца».

«Люди не хотят долгих речей. Они хотят конкретных действий. Возможно, пришло время сделать заявление, организовать какой-либо документ, фиксирующий стремление народа. Люди не хотят больше популизма», - сказал Саргсян.

Участник акции, вынужденный переселенец Карен Петросян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что люди хотят конкретных действий и разочарованы, что на акцию не пришли даже ранее присутствовавшие на ней чиновники.

«Ведь вчера (15 сентября) эти чиновники выступали и призывали к единству, а сегодня (16 сентября) их нет. Президент тоже рискует быть освистан народом, если будет продолжать игнорировать народ», - сказал Петросян.

Он добавил, что «организатора митинга должны найти практические методы, чтобы заставить президента выйти к людям и честно сказать, что творится вокруг нашей страны».

Общественный деятель Маретта Шахназарян считает, что «интеллигенция должна быть более активна, должна выйти на площадь и поддержать людей, как это было во время карабахского освободительного движения».

«Людям надо объяснять, почему идут такие процессы вокруг страны, какие есть риски и надежды, что говорит о нас мировое сообщество. Это все могут сделать грамотные люди, народ надо вести в правильном направлении, а не только сваливать все на власти и обвинять их во всех провалах», - сказала он корреспонденту "Кавказского узла".

Наира и Арман Акопяны из Степанакерта признались корреспонденту "Кавказского узла", что пришли на митинг, чтобы потребовать ответа на вопрос, какое будущее их ждет. "Мы стоим на площади потому, что считаем, что если мы будем собираться и требовать, то глухонемое международное сообщество поймет, что мы готовы защищать свои права на жизнь и свободу".

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