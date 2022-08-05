Жители Степанакерта призвали Кремль надавить на власти Азербайджана

05 августа 2022, 14:43

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Более 50 степанакертцев на митинге призвали власти России повлиять на Азербайджан, чтобы добиться деэскалации карабахского конфликта и обеспечить безопасность местным жителям. С аналогичным призывом обратился к миротворцам парламент Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Минобороны Азербайджана заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего и отчиталось о занятии господствующих высот. Баку также потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций. Власти Нагорного Карабаха призвали мировое сообщество отреагировать на действия Баку. По их данным, в результате обстрелов два человека погибли и 19 были ранены. Госдепартамент США призвал стороны снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Миротворцы за сутки зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной, сообщило 4 августа Минобороны России. Боевые действия 3 августа стали самыми масштабными в Карабахе с осени 2020 года, а занятые высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе дают стратегическое преимущество Азербайджану, в том числе дополнительный визуальный контроль над Лачинским коридором, возможность предотвратить возможную переброску в Карабах войск из Армении и установить КПП прямо на дороге из Армении в Карабах, указали азербайджанские военные эксперты.

Более 50 человек пришли на митинг в Степанакерте

Акция в Степанакерте прошла сегодня на площади Возрождения, перед зданием резиденции президента Нагорного Карабаха. Митингующие пришли с плакатами. Они призвали власти России потребовать от Азербайджана выполнять все пункты трехстороннего договора от 9/10 ноября 2020 года, передал корреспондент "Кавказского узла".

К началу акции собрались более 50 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции, лидер движения «Мое право» Артур Осипян.

"После войны [2020 года] президент России Владимир Путин заявил, что благодаря российскому миротворческому контингенту армяне Нагорного Карабаха будут жить в безопасности и достойно. Сегодня мы хотим понять роль России в регионе и обращаемся с требованием к России, чтобы она заставила Азербайджан выполнять условия трехстороннего заявления", - сказал он.

Общественный деятель, экс-кандидат в президенты Нагорного Карабаха Кристин Балаян поинтересовалась у собравшихся, намерены ли они "встать на защиту своих интересов", и добавила, что «у нас есть вопросы и требования по обеспечению безопасности жителей Арцаха (Нагорного Карабаха)".

Парламент Карабаха призвал миротворцев повлиять на ситуацию

События последних дней, наличие жертв и раненых еще раз доказывают, что мирное существование в составе Азербайджана для Нагорного Карабаха исключено, заявил 4 августа парламент Нагорного Карабаха. "Мы призываем парламенты различных стран и все международные организации решительно осудить недавние действия Азербайджана... Призываем российских миротворцев провести все необходимые действия для обеспечения стабильности линии соприкосновения", - говорится в заявлении парламента Нагорного Карабаха, подписанном всеми пятью фракциями, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Вопросы к эффективности миротворцев озвучил 4 августа также армянский политолог Жирайр Азизян. "Нам следует найти способы заставить Москву быть последовательной в плане выполнения обязательства гаранта безопасности, взятого на себя трехстороннего соглашения", - написал на своей странице в Facebook* политолог, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Именно мы держим российских военных в Арцахе, а не наоборот - основанием для размещения российских миротворческих сил в регионе является обеспечение безопасности армянского населения Арцаха", - пояснил Азизян, потребовав, чтобы российские военные соблюдали "обязанности по обеспечению безопасности".

Напомним, 4 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил конкретизировать функции российских миротворцев в Нагорном Карабахе. "Ряд происходящих сегодня и случившихся ранее событий выявили проблемы системного характера. Продолжительные нарушения режима прекращения огня на протяженности линии соприкосновения в присутствии миротворцев неприемлемы", - сказал он. Российская сторона действует в соответствии с трехсторонним соглашением и ожидает его соблюдения также от Армении и Азербайджана, заявил в ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На "Кавказском узле" опубликованы карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев, и текст трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и вводе миротворцев.

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